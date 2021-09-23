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Премия «Агроинвестор года - 2021»

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ИКАР: на Юге сохраняются проблемы с дигестией и выходом сахара

Однако производство сахара там прогнозируется выше прошлогоднего

Екатерина Шокурова

| Агроинвестор |

Дожди в августе и в сентябре приостанавливали уборку свеклы в Краснодарском крае
А. Галеев
Дожди в августе и в сентябре приостанавливали уборку свеклы в Краснодарском крае
А. Галеев

По данным Минсельхоза на 22 сентября, сахарная свекла выкопана с 242,2 тыс. га, накопано 9 млн т. В прошлом году в это время было собрано 9,4 млн т с 263,9 тыс. га. Всего в 2021 году площадь уборки агрокультуры составляет более 1 млн га.

Из убранной в 2021 году сахарной свеклы на Юге выкопано 79,6 тыс. га (32,5% от общей площади), в Центральной России — 111 тыс. га (18,6%), на Волга-Урале — 32,2 тыс. га (23,8%), на Алтае — 6,5 тыс. га (28%), уточнил «Агроинвестору» ведущий эксперт Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Евгений Иванов. По словам эксперта, агрокультура по-прежнему показывает низкую дигестию и выход сахара на Юге. Иванов связывает это с плохими погодными условиями и поздними сроками сева. «Тем не менее, урожайность там очень высокая и составляет 471 ц/га, что удивительно для южной части России. Весной и летом там было много влаги, поэтому свекла выросла большая, но сахара не набрала. А по Центру сев был позже, там было достаточно сухо, поэтому свекла не сильно прибавила по урожайности. Показатель составляет 339,3 ц/га», — рассказал эксперт.  

Он добавил, что несмотря на низкую дигестию и выход сахара, итоговая урожайность на Юге выходит на уровень 480 ц/га по сравнению с итогом 2020-го — 337,2 ц/га, что выше на 42%. «Посевы там выросли на 14%. В результате Юг может выпустить до 1,28-1,3 млн т сахара против 913 тыс. т год назад — на 41% больше, — оценил он. — Конечно, это возможно, если удастся убрать весь урожай и сохранить свеклу до момента переработки. Это парадоксальный сезон».

По словам Иванова, в Краснодарском крае в этом году планируется убрать 190 тыс. га сахарной свеклы. «К 14 сентября уборку свеклы начали все 30 свеклосахарных районов края. Темп уборки-2021 с 12 августа по 6 сентября и после 14 сентября был ниже предыдущего года, при том, что площади выше на 12,2%, — рассказал эксперт. — Дожди в августе и в сентябре приостанавливали уборку свеклы. Итоговый валовой сбор в Краснодарском крае может превысить 9 млн т (5,8 млн т год назад), если уберут все площади».

В группе «Сюкден» сахарный сезон начался не очень хорошо. «На Каменском заводе из-за проблем с магистральным трубопроводом Межрегионгаз будет проводить ремонтные работы, что приведет к вынужденной остановке завода на три дня, — сказал «Агроинвестору» финансовый директор «Сюкдена» Глеб Тихомиров. — На Елецком заводе из-за аварии на трубе сточных вод завод простоял три дня. Кроме того, из-за дождливой погоды уборка сильно замедлена в ЦФО и ПФО». В целом, по его словам, урожайность и сахаристость ниже плановых по всем зонам.

Директор сахарного завода «Свобода» (входит в группу компаний «Прогресс Агро», прежне название — «Кубань», компания основана Олегом Дерипаской) Андрей Брыкалов сказал «Агроинвестору», что с 1 августа предприятие переработало 272 тыс. т сахарной свеклы. Этого удалось достичь благодаря средней мощности переработки 7 тыс. т сырья в сутки. Дигестия составляет 15%. «В этом сезоне переработки, который продлится до конца ноября, мы планируем получить 90 тыс. т сахара, причем 30% от этого количества уже произведено, — рассказал Брыкалов. — Отмечу, что погода, как почти в течение всего нынешнего сезона, продолжает преподносить сюрпризы. Сейчас на Кубани идут затяжные дожди. Несмотря на это, завод хорошо обеспечен сырьем, которое мы ранее успели завезти на кагатные поля в достаточном количестве».

По данным Союза сахаропроизводителей России (Союзроссахар) на 20 сентября, производство сахара увеличилось до 41,5 тыс. т в сутки, что в 2,2 раза превышает суточное потребление. Всего с начала производственного сезона в России выработано более 782 тыс. т сахара, что на 7% ниже уровня прошлого года. Союзроссахар связывает это с поздним началом сезона переработки сахарной свеклы в Центральном и Приволжском округах из-за неблагоприятных погодных условий и низкого качества сахарной свеклы.

Екатерина Шокурова 

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