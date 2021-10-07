В Ростовской области построят два маслоэкстракционных завода

Ежегодно на Дону производится 1,5 млн тонн масличных культур Pixabay

В ближайшие два года в Неклиновском и Миллеровском районах Ростовской области будет построено два маслоэкстракционных завода. Соглашения о взаимодействии при их возведении были подписаны на XXIII Российской агропромышленной выставке «Золотая осень», сообщает пресс-служба правительства региона. Общие инвестиции составят 6,7 млрд руб.



В селе Троицком Неклиновского района компания «Агропрайм» возведет МЭЗ мощностью 1 тыс. т в сутки. Инвестиции составят 3,3 млрд руб., говорится в сообщении. Гендиректор «Агропрайма» Александр Алимов пояснил, что на заводе планируют выпускать сырое масло, шрот, топливные гранулы (пеллеты). Проектно-сметная документация уже разработана и проходит экспертизу, выход на стройплощадку запланирован до конца 2021 года, сообщила пресс-служба правительства Ростовской области.



Еще одно перерабатывающее предприятие будет построено производственным комплексом «Светлый». В строительство МЭЗа в станице Мальчевской Миллеровского района до конца 2023 года инвестор намерен вложить 3,4 млрд руб. Планируемая мощность предприятия по переработке подсолнечника составит 600 т в сутки. Завод будет выпускать нерафинированные растительные масла. Гендиректор Мальчевского производственного комплекса «Светлый» Николай Гришин уточнил, что проектно-сметная документация уже разработана и до конца года будет передана на госэкспертизу.



«Ростовской области нужны новые предприятия по переработке сельхозсырья. Это стратегическая для нас задача. Ежегодно на Дону производится 1,5 млн т масличных культур. Поэтому подобные проекты мы обязательно будем поддерживать. Тем более что их реализация приведет к созданию на селе новых рабочих мест», — подчеркнул губернатор региона Василий Голубев.



Кроме того, в 2022 году компания «РММП-Зерно» начнет строить в регионе вторую очередь зернового терминала. Соглашение о реализации инвестиционного проекта на «Золотой осени» подписали Голубев и гендиректор «РММП-Зерно» Ринат Ниазбаев. Как сообщает пресс-служба правительства области, сейчас инвестор завершает первый этап проекта, общий объем инвестиций оценивается в 1,8 млрд руб. Терминал рассчитан на перевалку 1 млн т грузов в год.



По мнению губернатора Ростовской области, расширение портовой инфраструктуры для перевалки зерна будет способствовать решению задачи по увеличению экспорта продовольствия. Он отметил, что по итогам 2018-2020 годов регион является лидером среди субъектов России по экспорту продукции АПК. «В 2020 году мы экспортировали продовольствия на $5,9 млрд, за девять месяцев этого года — более, чем на $3,9 млрд, что приблизительно на том же уровне. Наращивание экспорта продовольствия — важная государственная задача. И развитие инфраструктуры будет работать на ее решение», — сказал Голубев.



Он отметил, что развитие инфраструктуры имеет принципиальное значение для инвесторов и сельхозпроизводителей. «Поэтому мы поддерживаем такие проекты. Новые рабочие места, заработная плата, возможность работать людям там, где производство запускают. Так что мы будем сопровождать этот проект», — заверил губернатор.​

