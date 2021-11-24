В 2022 году Кубань планирует увеличить посевы риса

Валовой сбор риса в России составил 1,2 млн тонн Pixabay

В Краснодарском крае, где производится 73% всего риса в России, в следующем году площади под агрокультурой планируют увеличить до 120 тыс. га. Это на 1,2 тыс. га, или на 4,3%, больше, чем в текущем году, сообщает ТАСС со ссылкой на замминистра сельского хозяйства региона Михаила Тимофеева. По его словам, в 2021 году под рис было отведено 118,8 тыс. га, около 3 тыс. га посевов погибло из-за погодных условий. Кроме того, в этом году аграрии региона сократили площади под рисом, опасаясь, что, как и в 2020-м, в оросительных системах будет дефицит воды, однако сложилась обратная ситуация и часть рисовых чеков пришлось спасать от ее избытка.



По данным Минсельхоза на 23 ноября, в России рис обмолочен с 184,4 тыс. га, собрано 1,2 млн т, как и годом ранее. В начале ноября губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев написал в своем Telegram-канале, что в этом году регион собрал рекордный урожай зерновых, зернобобовых и риса — около 15,5 млн т. В том числе урожай риса составил около 850 тыс. т.



Между тем, в Кизлярском районе Дагестана завершается строительство рисоперерабатывающего завода «Мареновский», сообщила пресс-служба регионального Министерства сельского хозяйства и продовольствия. Мощность производства составляет 5 т рисовой крупы в час, или 40 т в смену. Несколько лет назад весь выращенный в Дагестане рис приходилось вывозить на переработку в соседние регионы. Сейчас мощности четырех заводов позволяют перерабатывать на территории республики значительный объем риса.



В начале ноября ТАСС со ссылкой на врио заместителя председателя правительства Дагестана Абдулмуслима Абдулмуслимова сообщал, что аграрии региона планируют к 2025 году увеличить валовой сбор риса до 190 тыс. т, в прошлом году в республике собрали 111 тыс. т. При этом он отметил, что сейчас в республике образовался полноценный рисоводческий кластер, включающий все стадии производства — от селекционных семеноводческих центров до переработки.

