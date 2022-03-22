В Башкирии запущен молочный комплекс стоимостью почти 3 млрд рублей

Реализация проекта началась в 2018 году Ю. Эйвазова

Компания «Молочные фермы “Урожай”» ввела в эксплуатацию вторую очередь молочного комплекса вблизи поселка Ишлы Аургазинского района Башкортостана на 2,16 тыс. дойных коров, сообщает пресс-служба регионального Минсельхоза. Инвестиции составили 2,9 млрд руб. По информации администрации района, «Урожай» импортирует племенных нетелей голштино-фризской породы из Венгрии, Голландии и Дании.



С начала прошлого года хозяйство закупило 980 животных, очередная партия из 338 голов прибыла в декабре. Общая стоимость проекта строительства молочных ферм оценивается в 4,59 млрд руб. Его реализация стартовала в 2018 году. Согласно плану, полностью объект должен быть сдан в 2024 году. Предполагается возведение трех ферм на 6,5 тыс. голов КРС и откормочной площадки на 3 тыс. животных. Проект включен правительством республики в перечень приоритетных.



Управляющий партнер компании Streda Consulting Алексей Груздев сказал «Агроинвестору», что «Урожай» - одно из крупнейших хозяйств в Башкирии. «Им повезло, что они успели достроиться и запуститься. Со сбытом проблем возникнуть не должно: у компании он был устойчивым и до этого, — рассказал Груздев. — Спрос на качественное молоко большими партиями будет сохраняться. Он остается, даже если на рынке есть какие-то сложности, например, с точки зрения потребления».



ООО «Молочные фермы “Урожай”» было учреждено в 2003 году. Владельцами компании являются Гульнара и Радик Рафиковы. По итогам 2020 года выручка предприятия составила 814,9 млн руб., чистая прибыль — 247,9 млн руб.

В середине марта Минэкономразвития и Минсельхоз по поручению правительства исследовали состояние молочной отрасли — производство сырого молока и его переработку. Они пришли к выводу, что без дополнительной поддержки отрасли грозит снижение финансовой устойчивости, а отдельным предприятиям — банкротство. Кроме того, министерства обратили внимание, что в связи с ростом цен на корма есть риск снижения надоев молока и сокращения загрузки перерабатывающих мощностей.

