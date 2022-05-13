«Продимекс» завершил сев сахарной свеклы в Черноземье

В ходе посевной агропредприятия «Продимекса» столкнулись с определенными сложностями Pixabay

Все хозяйства группы компаний «Продимекс» Центрально-Черноземной зоны завершили сев яровых зерновых и основной стратегической агрокультуры — сахарной свеклы, сообщила компания. По всем посевам зерновых получены дружные всходы, растения развиваются хорошо. Хотя сев сахарной свеклы в некоторых районах Центрального Черноземья из-за позднего таянья снега начался на неделю позже, чем в прошлом году, работы завершили в оптимальные сроки. Посевы сахарной свеклы, несмотря на негативное влияние заморозков в начале мая и сильных ветров, дают хорошие всходы, отмечает компания. Сейчас продолжается сев сои, подсолнечника и кукурузы. В хозяйствах агрохолдинга в Черноземье план по севу подсолнечника выполнен на 75%, по сое — более чем на 36%.



В ходе посевной агропредприятия «Продимекса» столкнулись с определенными сложностями, отмечается в сообщении агрохолдинга. В частности, были незначительные задержки с поставками семян, трудности с приобретением запчастей от некоторых зарубежных поставщиков. Сейчас все подразделения агрохолдинга имеют достаточные ресурсы семян, СЗР, удобрений и запчастей для проведения всех запланированных работ, уточняет компания.



По состоянию на 11 мая в России яровой сев проведен на 20 млн га и идет с превышением прошлогодних показателей на 2,5 млн га, сравнили аналитики Центра экономического прогнозирования Газпромбанка. «Примечательно, что хорошие условия сева сложились абсолютно по всем основным культурам и регионам страны, — говорится в сообщении Telegram-канала центра. — По итогам посевной мы ждем расширения площадей под сахарной свеклой как минимум на 10% относительно прошлого года, рекордного исторического сева кукурузы, двузначного прироста посевов рапса в Поволжье».



Группа компаний «Продимекс» — один из крупнейших в стране агрохолдингов и лидер свеклосахарной отрасли России. Компания контролирует 900 тыс. га сельхозземель в наиболее благоприятных для сельского хозяйства регионах. В состав группы компаний входят 14 сахарных заводов, их суммарный объем производства превышает 1 млн т сахара в год.

