В Нижегородской области появится овощной распределительный центр за 5 млрд рублей

В России есть нехватка овощных оптово-распределительных центров ГК Интерагро

Компания «ФрутВилл» совместно с ассоциацией «Агроэкспорт» построит в Автозаводском районе Нижнего Новгорода многофункциональный плодовоовощной комплекс, сообщает пресс-служба Еорпорации развития Нижегородской области. В новом центре будут проводить шоковую заморозку, сублимационную сушку, консервацию, а также первичную обработку продукции. Инвестиции в проект составят 5 млрд руб.



Согласно данным корпорации, проектирование проекта закончится в 2023 году. Его целью является формирование единой холодильной цепи для свежих фруктов и овощей, продуктов питания, требующих специальных условий хранения, которая включает межрегиональный производственный комплекс, региональные производственные комплексы, сеть локальных камер хранения — павильонов.



Заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Саносян, слова которого приводятся в сообщении, отметил, что сейчас АПК Нижегородской области активно развивается, в том числе строятся новые фермы, элеваторы, перерабатывающие комплексы. Особое значение имеет реализация флагманских инфраструктурных проектов, рассчитанных на тесную кооперацию с другими сельхозпроизводителями. По словам Саносяна, комплекс «ФрутВилл» - один из таких. Кроме экономического и социального значения, реализация проекта будет способствовать привлечению в регион других инвесторов, заинтересованных в использовании создаваемых мощностей. Гендиректора Корпорации развития Нижегородской области Игорь Ищенко отметил, что этот проект очень нужен региону, так как он будет работать не только с крупными производителями и поставщиками продукции со всей России, но и принимать продукцию от фермерских хозяйств Нижегородской области.



В России действительно есть нехватка овощных оптово-распределительных центров (ОРЦ), где, в частности, идет доработка продукции, говорит гендиректор компании «Технологии Роста» Тамара Решетникова. По ее словам, программа активного строительства таких центров по всем регионам России, которую ранее принимал Минсельхоз, «провалилась». «Крупные производители плодоовощной продукции имеют собственные мощности для доработки продукции. Поэтому нужно ориентироваться на средние и малые компании, а также на фермеров, которые самостоятельно не могут вкладывать средства в такие дорогостоящие объекты», — прокомментировала она «Агроинвестору».



Решетникова отметила, что для мелких производителей не очень удобны услуги, которые предлагают ОРЦ. Например, речь идет о том, что владельцы ОРЦ предлагают арендовать места для хранения и самостоятельно заниматься доработкой продукции. «Но для малых предприятий актуальна не просто аренда готовых мощностей, они бы хотели привезти свою продукцию, сдать ее перекупщику или владельцу ОРЦ по приемлемой цене, и уехать обратно, заниматься сельским хозяйством. Владельцы ОРЦ на это не рассчитывают», — объяснила Решетникова.



В результате возникает парадокс: с одной стороны, такие ОРЦ действительно нужны, с другой — должен быть другой подход, рассуждает эксперт. «Кроме услуг по хранению или сдаче мощностей в аренду, владельцы ОРЦ должны думать о том, чтобы стать неким оптовым звеном для малых производителей», — уверена Решетникова. Она отметила, что торговля в Нижнем Новгороде, благодаря его географическому положению, развивается активно, поэтому регион нуждается в ОРЦ, однако нужно смотреть, какие условия они предоставят своим клиентам.



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