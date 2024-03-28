Сев сахарной свеклы на Юге рекордно ранний

Слишком ранние и слишком поздние сроки посева обычно существенно повышают риски для урожая Flickr.com

Сев сахарной свеклы под урожай 2024 года в Краснодарском крае началась 13 марта, а к 27 марта было посеяно уже 75% от запланированного объема. В прошлом году сев стартовал 15 марта, и на 75% план был выполнен только к 6 апреля, говорится в сообщении Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР). Эксперты уточняют, что в этом году первыми приступили к севу сахарной свеклы сельхозпредприятия Выселковского района Краснодарского края.



К 27 марта сев проводился в 29 из 30 районов Кубани, общая площадь посевов составила 149 тыс. га по сравнению с 90 тыс. га в прошлом году. В Ростовской области к 26 марта было посеяно 4,7 тыс. га сахарной свеклы, что составляет 24,7% от запланированных 19 тыс. га. В ближайшее время к работам приступят и регионы Центрального Черноземья, благоприятная погода способствует этому, подчеркивают аналитики. «Слишком ранние и слишком поздние сроки посева обычно существенно повышают риски для урожая», — напомнили в ИКАР.



В 2024 году власти Краснодарского края выделили 15,3 млн руб. сельхозпроизводителям для возмещения затрат на покупку отечественных семян сахарной свеклы, сообщила пресс-служба Министерства сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края в Telegram-канале. В этом году в регионе планируется посеять около 200 тыс. га сахарной свеклы, что соответствует уровню прошлого года. Наибольшие площади под агрокультуру выделены в Каневском, Кущевском, Ленинградском, Павловском, Староминском, Брюховецком и Выселковском районах.



В 2023 году в России при средней урожайности 505 ц/га, что на 3,7% больше, чем годом ранее (487 ц/га) было собрано 53,14 млн т сахарной свеклы, что на 8,6% превышает показатель 2022 года (48,91 млн т). Посевная площадь под культуру в 2023 году была увеличена на 3,5%, до 1,06 млн га (в 2022 году — 1,03 млн га).



Между тем, по данным Евразийской сахарной ассоциации, в странах ЕАЭС продолжается производство сахара из накопленного свекловичного сиропа и мелассы. По состоянию на 25 марта, производство сахара вели пять сахарных заводов — один в Белоруссии и четыре в России. С начала текущего сезона производство сахара из свекловичного сиропа в Белоруссии составило 46,2 тыс. т. Ожидаемый объем выпуска по окончанию переработки сиропа составит не менее 80 тыс. т. В России с начала производства сахара из накопленного свекловичного сиропа и мелассы в текущем сезоне к 25 марта было произведено 14,3 тыс. т сахара. Общий ожидаемый объем выработки сахара из сиропа и мелассы составит около 240 тыс. т. В целом производство сахара в текущем сезоне в России ожидается на уровне около 6,8 млн т.



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