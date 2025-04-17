В прошлом году 10 регионов обеспечили 66% выручки в экспорте продукции АПК

В 2024 году российская продукция АПК поставлялась более чем в 160 стран А. Гордеев

По данным ФТС, в 2024 году объем экспорта продукции АПК составил $42,6 млрд против $43,1 млрд в 2023-м. 66% экспортной выручки обеспечили 10 регионов, следует из обзора, подготовленного федеральным центром «Агроэкспорт». Лидерами, стали Москва, Ростовская область, Краснодарский край, Московская область, Приморский край, Калининградская, Белгородская, Липецкая и Мурманская области, а также Санкт-Петербург. Каждый из них отгрузил продукции более чем на $800 млн. При этом увеличивается количество регионов, активно вовлеченных в экспортную деятельность: если в 2017 году было 17 регионов, экспорт которых превышал $200 млн, то в 2024-м эту отметку преодолели 35 регионов, говорится в обзоре.



Доля зерновых в структуре агроэкспорта по сравнению с 2023 годом не изменилась и составила около 37% в стоимостном выражении, следует из обзора. Темп роста экспорта зерна с 2020 года составил 12%. Самый высокий темп роста внешних продаж за прошедшие пять лет продемонстрировали мясная и молочная продукция, поставки которых выросли на 16,9%. Правда, их доля в структуре вывоза за это время выросла с 4% только до 5% в стоимостном выражении.



На втором месте после зерновых в структуре экспорта — масложировая продукция (20,4%). Пять лет назад ее доля в поставках была на уровне 16%, темп роста отгрузок с 2020 по 2024 год составил 15,7%. На 8,5% за прошедшие пять лет вырос экспорт прочей продукции АПК, ее доля в структуре вывоза в прошлом году достигла 14%. Внешние продажи продукции пищевой и перерабатывающей промышленности с 2020 года увеличились на 4,4%, доля этой категории в структуре агроэкспорта в прошлом году составила 12%. Отгрузки рыбы и морепродуктов за пять лет сократились на 2%, их доля уменьшилась с 17% (в 2020 году это было второе место после зерновых) до 11%.



В 2024 году российская продукция АПК поставлялась более чем в 160 стран. Крупнейшим импортером стал Китай ($6,4 млрд), второе место заняла Турция ($3,4 млрд). Далее идут Казахстан ($3,3 млрд), Белоруссия ($3,1 млрд), Египет ($3 млрд) и Индия ($2,6 млрд). В натуральном выражении агроэкспорт в прошлом году вырос на 5,3%, до более чем 109 млн т.



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