В Севастополе реализуется три крупных проекта в секторе виноделия

В этом году федеральный Минсельхоз направит 738 млн руб. на закладку виноградников в Севастополе Инкерманский завод марочных вин

В Севастополе реализуется три крупных винодельческих проекта. Развитие винодельческой отрасли вносит самый главный вклад в рост доходов компаний, это «изюминка» Севастополя, отметил на встрече с президентом Владимиром Путиным губернатор города Михаил Развожаев. В этом году федеральный Минсельхоз направит 738 млн руб. на закладку виноградников в Севастополе, сообщил он.



Так, на Инкерманском заводе идет масштабная модернизация, будет создан центр винного туризма. Инвестиции в проект оцениваются в 4,2 млрд руб., и, по словам губернатора, «это только начало», поскольку компания намерена и дальше вкладывать средства в развитие производства и закладку виноградников. Кроме того, активно развивается «Золотая балка»: построен новый завод, инвестиции составили почти 4 млрд руб.



«И еще появился частный инвестор, который тоже построил новый винодельческий завод (проект AYA специализируется на органических винах — «Агроинвестор») и купил, заложил виноградники — тоже 4,5 млрд руб. инвестиций. То есть очень серьезные деньги вкладываются в это направление», — рассказал губернатор, подчеркнув, что «такого не было много лет». Это полноценный комплекс, который будет включать музей виноделия и туристический центр, добавил Развожаев. Кроме того, в Крыму запущен туристический проект «Виноградный экспресс» - поезд с дегустациями вин и остановками в винодельческих хозяйствах, добавил он.



За последние годы виноградарство и виноделие вошли в число наиболее активно развивающихся отраслей сельского хозяйства, отмечала заместитель директора департамента пищевой и перерабатывающей промышленности Минсельхоза Ирина Федина в ходе выступления на Кавказском инвестиционном форуме. «С каждым годом растут площади виноградных насаждений, повышается культура виноделия и качество российского вина, — цитировало ее Роскачество. — Этому способствует комплекс мер государственной поддержки, реализуемый Минсельхозом России. Важную роль в развитии отрасли играет продвижение российского вина на внутреннем рынке».



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