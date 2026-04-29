НСА: погода существенно увеличила риски для озимых и ярового сева

Циклон в конце апреля принес обильные снегопады и заморозки в центр европейской части страны

Понижение температуры и обильные снегопады в Центральной России существенно увеличили риски для озимых и для культур весеннего сева, который идет с опозданием, сообщил Национальный союз агростраховщиков (НСА). «Комплекс метеоусловий указывает на рост вероятности повреждения озимых от переувлажнения почвы, — отметил президент союза Корней Биждов. — Яровые культуры, сев которых значительно сдвинут в ряде регионов по срокам, подвержены повышенным рискам в связи с тем, что их развитие придется на нетипичный период». В ряде регионов, в частности в Тульской и Тамбовской областях, переувлажнение почвы уже вызвало задержку сроков сева на две недели.



Накануне Минсельхоз сообщил, что яровой сев проведен на площади около 4 млн га и идет с некоторым отставанием к прошлому году, что связано с обильными осадками и холодной погодой в Центре, Поволжье и отдельных южных регионах. При нормализации погодных условий аграрии нарастят темпы работ, прогнозирует министерство. Погодные условия, которые сложились в ряде регионов, не окажут существенного влияния на состояние посевов, считают в ведомстве.



В зоне влияния циклона, который в конце апреля принес обильные снегопады и заморозки в центр европейской части страны, в наибольшей степени оказались Московская, Тверская, Ярославская, Владимирская, Ивановская, Рязанская, Тульская, Липецкая, Тамбовская, Воронежская, Орловская, Брянская и Калужская области, показал экспресс-анализ метеоусловий НСА. До 2 мая в этих регионах прогнозируется снижение температурного фона до нуля и отрицательных значений, что в два-три раза ниже среднемноголетней нормы, сравнивает начальник отдела космического мониторинга НСА Владимир Шустер. «Одновременно отмечаются значительные осадки, что в совокупности создает сценарий для дальнейшего накопления влаги в почве», — говорит он.



По данным НСА на 1 апреля, в Центральном федеральном округе на условиях господдержки под урожай текущего года застраховано 1,6 млн га посевов, преимущественно под озимыми. Первые договоры страхования ярового сева были заключены к началу апреля были заключены в Тамбовской, Воронежской и Брянской областях на площади 12 тыс. га. Преимущественно аграрии выбирали для защиты озимых программу «мультириск», по которой страховой случай наступает вне зависимости от решений регионов по объявлению режима ЧС. На нее приходится почти 1,2 млн га застрахованной в округе площади. Больше всего озимых застраховано в Воронежской области (381 тыс. га). Далее идут Липецкая (242 тыс. га), Тамбовская (184 тыс. га), Рязанская (154 тыс. га), Орловская (150 тыс. га), Белгородская (146 тыс. га), Курская (136 тыс. га) и Тульская (83 тыс. га) области.



