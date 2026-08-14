Весна была ранней, что способствовало раннему развитию пчел Pixabay

В этом году пчеловоды Приморья могут получить редкий вид меда. «В регионе в этом году цвел и выделял нектар диморфант — редкое реликтовое растение, которое крайне редко цветет, а в этом они с него ожидают медосбор благодаря благоприятным погодным условиям», — рассказала «Агроинвестору» заведующая лаборатории пчеловодства ФГБНУ ФАНЦ Северо-Востока города Кирова Анна Брандорф. Также Приморский край в этом году получил хороший медосбор с липы.



В целом, в этом сезоне медосбор проходит в разных регионах по-разному, отмечает она. «Весна была ранней, что способствовало раннему развитию пчел — погода на территории всей страны в среднем была достаточно неплохой», — говорит эксперт. В то же время, с медосбором были некоторые особенности. Например, в Дагестане из-за весенних наводнений, дождей и холодной погоды пчеловоды не получили того раннего медосбора, который они обычно получали. В Краснодарском крае, по словам Брандорф, в период цветения белой акации тоже были не самые благоприятные погодные условия, поэтому местные пчеловоды получили небольшое количество меда с нее. BFM сообщает, что из-за плохого цветения акации акациевый мед стал одним из самых дорогих на рынке — около 1,8 тыс. руб./кг.



В Центральной России даже в одном регионе медосбор у участников рынка прошел абсолютно по-разному: у кого-то очень удачно, у кого-то нет — многое зависело от условий микроклимата, отмечает Брандорф. «Вообще в начале июня и до июля включительно многие пчеловоды в Центре думали, что меда у них не будет из-за дождей и холодной погоды. Но обычно растения после затяжных дождей и прохлады продлевают свое цветение. В этом году некоторые растения затянули с этим процессом, и когда резко потеплело, зацвели те, которые не распустились в свое время. В итоге получилось так, что в какой-то период было очень большое разнообразие цветущих растений, и те пчеловоды, которые предполагали, что меда не будет, все равно его получили», — комментирует эксперт. В то же время, в Костромской области некоторые пчеловоды вообще не получили меда. В среднем по стране выход товарного меда существенно не изменится, прогнозирует Брандорф.



Пчеловод, глава общества пчеловодов Урюпинского района Волгоградской области Абуталыб Мирабталыбов отмечает, что медосбор в районе идет хорошо, погода ему благоприятствует. «У нас тепло, достаточно и солнца, и дождей. Медоносов в этом году очень много, особенно дикоросов. Наши пчеловоды имели возможность в начале лета получить донниковый, липовый, акациевый мед и даже мед черного клена», — делится он. Поэтому в целом, считает он, для местных участников рынка сезон будет хороший.



Пчеловод добавляет, что в этом году ситуация с информированием владельцев пчел аграриями об обработках посевов обстоит лучше, чем в предыдущем. «Хотя еще в 2024-м мы начали испытывать систему оповещения пчеловодов об обработках через мессенджеры — сначала использовали Вотсап, потом перешли на Макс. В этом году видим, что оповещение происходит успешно», — рассказывает он. Поэтому ему неизвестны случаи отравления пчел в Урюпинском районе в этом году, хотя в 2025-м их было несколько.



По информации Брандорф, значительная гибель пчел в этом году была в Сибири, в частности, в Кемеровской области. «В других округах тоже фиксировались случаи гибели пчел, в том числе в Кировской области», — добавляет эксперт. Она уточняет, что случаи отравления пчел встречаются там, где нет тесного взаимодействия агронома и пчеловода. «Сельхозпроизводители, как и в предыдущие годы, дают объявления в газету с «вилками» по времени, нарушая закон "О пчеловодстве". Это, конечно же, затрудняет жизнь и работу пчеловода», — подчеркивает Брандорф.



Еще одна причина гибели пчел из-за воздействия агрохимикатов — обработка полей в дневное время. «В регламенте использования пестицидов указано, что необходимо проводить обработки до восхода и после захода солнца, но они воспринимают понятие "заход солнца" как вечер и могут начать обработку ранним вечером. При этом в хорошую погоду пчелы могут летать до тех пор, пока солнце не зайдет», — говорит эксперт. При этом в тех регионах, где были проблемы с отравлением пчел в прошлом году, и их решали, в 2026-м такие ситуации не повторились, но зато появились проблемы в других регионах. Хотя, подчеркивает эксперт, есть отдельные случаи, когда у пчеловодов несколько раз травили пчел в прошлом году, и в этом году ситуация повторилась, несмотря на то, что пчеловод выиграл суд.



В то же время, в текущем сезоне, по наблюдениям Брандорф, более благоприятные условия для пчеловодов в плане болезней и, вероятно, не будет массовой гибели пчел из-за них. «Мы не наблюдаем явных вспышек, клещей, по крайней мере, пока», — говорит она.



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