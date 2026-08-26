В Дагестане начал работу первый агрегатор плодовой продукции

Производство слив в Дагестане рассредоточено среди малых КФХ и ЛПХ Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Дагестан

В Хасавюртовском районе Дагестана, в непосредственной близости от границы с Чеченской Республикой, запущен первый в регионе пилотный проект товарной агроагрегации плодовой продукции. Инфраструктурной базой для агрегатора стал сельскохозяйственный кооператив, участники которого ввели в эксплуатацию специализированное фруктохранилище мощностью единовременного хранения 1,1-1,2 тыс. т.



Аграрный агрегатор ориентирован на работу с производителями слив, винограда и хурмы, рассказал «Агроинвестору» руководитель СПоК «Дружба-2017», председатель Союза садоводов Дагестана Сайдулла Орусханов. Организация заключила соглашение с X5 о поставках продукции в магазины сети «Пятерочка». Логистика организована по принципу самовывоза транспортом X5, который распределяет трафик рефрижераторов по хабам Москвы, Воронежа, Екатеринбурга и других центральных городов страны. Агрегатор консолидирует партии от 2 т. По соглашению с X5 кооператив обеспечит поставку 1,5 тыс. т сливы и 1 тыс. т столового винограда до конца текущего года.



Инвестиции в специализированное холодильное оборудование для слив и цех сортировки, по словам Орусханова, составили 70 млн руб. Из них 26 млн руб. предоставлены в виде гранта федеральным Минсельхозом.



Текущая схема работы включает многоступенчатый контроль: штатный специалист предварительно осматривает сады производителей. Разрешение на закупку выдается при условии, что не менее 90% урожая находится в нормальном состоянии. Продукция с долей брака выше 50% к приемке не допускается. Мелкотоварные партии проходят ручную переборку и калибровку. «Запуск агрегатора позволил исключить из цепочки сбыта стихийных региональных перекупщиков, перенаправлявших плоды в частные РЦ Краснодара и Воронежа», — отмечает Орусханов.



Производство слив в Дагестане рассредоточено, в том числе, среди малых КФХ и ЛПХ с площадями садов от 5 га до 10 га, которые не имеют возможности прямого входа в федеральный ритейл. На текущий момент членами СПоК «Дружба-2017» уже стали порядка 20 хозяйств. Продукцию в агрегатор поставляют и садоводы из приграничных районов Чечни.



Параллельно Союз садоводов Дагестана налаживает модель производства полного цикла, рассказал Орусханов. Организация располагает собственным питомником посадочного материала и формирует сортовую политику ассоциированных фермеров под конкретные запросы сетей на этапе закладки. Площади собственных садов сливы у союза составляют 60 га. Также кооператив планирует приобрести автоматическую сортировочную линию и наладить заморозку и поставки клубники в торговые сети, делится Орусханов.



Создание в Дагестане современных закупочных структур под сливу оправдано тем, что регион получает субсидии на развитие садоводства, прокомментировал «Агроинвестору» президент Ассоциации производителей плодов, ягод и посадочного материала Игорь Муханин. По сведениям республиканского Минсельхоза, с 2020 года площади под косточковыми культурами в регионе увеличились на 900 га. Дополнительным преимуществом для проекта, по мнению Муханина, станет отсутствие в Дагестане дефицита рабочей силы. Председатель ассоциации «Народный фермер» в Дагестане Вагаб Казибеков считает, что агроагрегаторы можно назвать не просто перспективной, но и успешно реализуемой моделью. По его словам, фермеры чаще всего обращаются в ассоциацию с запросами на создание надежной инфраструктуры сбыта. «Механизм агроагрегаторов как раз призван решить проблему: он снимает с фермеров задачу по предпродажной подготовке товара и организовывает сбыт», — пояснил он. По данным ассоциации, за полтора года работы закона об агрегаторах в России организовано около 100 подобных структур. Казибеков также напомнил, что с этого года введена новая мера поддержки агроагрегаторов — возмещение части затрат на закупку продукции.



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