Дальневосточные добытчики лососевых считают реакцию Росрыболовства на кризис низкой путины недостаточной

Система сборов требует кардинального пересмотра Федеральное агентство по рыболовству

По словам главы Росрыболовства Ильи Шестакова, запланированный на октябрь первый платеж за пользование рыболовными участками для дальневосточных добытчиков лососевых, скорее всего, перенесен не будет. Сами рыбодобытчики рассказали «Агроинвестору», что на фоне низкой путины, которую в отрасли называют катастрофической, отсрочка именно стартового транша для них критически важна. По мнению участников рынка, текущая система сборов требует кардинального пересмотра, поскольку риски повторения низких подходов лососевых в ближайшие годы остаются высокими.



О том, что ведомство рассматривает возможность отсрочки выплат, руководитель Росрыболовства Илья Шестаков говорил на полях Восточного экономического форума. «Один платеж мы все-таки предполагаем, что будет в этом году, а остальные платежи, которые должны быть в конце 2026 года и начале-середине 2027 года, перенести на окончание путины 2027 года — на сентябрь или октябрь», — цитирует его «Интерфакс». Таким образом, в октябре арендаторы обязаны внести четверть от общей суммы сборов за текущий год. Причины отказа сдвинуть стартовый транш Шестаков не озвучил, однако источник «Агроинвестора» в отрасли пояснил, что в ведомстве это объясняют сугубо технической невозможностью оперативно скорректировать нормативную базу.



Ранее с просьбой о переносе сроков выплат в Минсельхоз, Росрыболовство и правительство обратились отраслевые объединения и главы ключевых регионов ДФО, включая губернатора Магаданской области Сергея Носова и главу Камчатского края Владимира Солодова. В своих обращениях они указывали, что снижение вылова лососевых ставит под удар экономику социально значимой отрасли. К 13 сентября, по данным Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии, дальневосточные рыбодобытчики сумели освоить около 96,3 тыс. т тихоокеанских лососей, при прогнозном вылове почти 231 тыс. т. Годом ранее к этой дате было добыто свыше 239 тыс. т. По оценкам Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ), совокупный финансовый ущерб предприятий Дальнего Востока уже достиг 40 млрд руб.



Отраслевые объединения настаивали на реструктуризации прежде всего стартового взноса за пользование рыболовными участками, рассказал «Агроинвестору» председатель Ассоциации добытчиков лососей Камчатки (АДЛК) Владимир Галицын. «Мы обращались в адрес руководства страны, в ведомства, написали не одну сотню писем. И основная просьба наша была, безусловно — перенос первого платежа», — пояснил Галицын. Он подчеркнул, что наиболее катастрофическая ситуация зафиксирована на Западной Камчатке: фактический вылов горбуши там едва превысил 1 тыс. т. Убытки западнокамчатских предприятий глава АДЛК оценил в 20 млрд руб. На этом фоне рыбопромышленники будут вынуждены отказываться от части промысловых участков, считает президент Ассоциации предприятий рыбной отрасли Хабаровского края (АПРОХК) Сергей Рябченко. Он прогнозирует сокращение числа рыбодобывающих компаний на Дальнем Востоке.



Лососевый сектор нуждается не просто в переносе сроков траншей, а в полной модернизации системы платежей за промысловые площади, убежден Владимир Галицын. Действующая формула расчета стоимости участков опирается на ретроспективные показатели уловов за прошлые тучные годы и исходит из предпосылки, что сырьевая база останется стабильной на протяжении всех 20 лет действия договора аренды, пояснил он. Даже с учетом двухлетней цикличности подходов горбуши финансовое бремя на бизнес оказывается неадекватным из-за прошлых рекордов, считает руководитель АДЛК. Динамика подходов лосося аномальна, а прогнозы отраслевой науки далеко не всегда точны, о чем рыбаки, по словам Галицына, регулярно предупреждали Росрыболовство. Ситуацию усугубляет и то, что в текущем сезоне естественное воспроизводство лососевых было критически низким. Сгладить эту неравномерность, по мнению Галицына, позволит переход на платежи по фактическому вылову. Принцип был изложен в обращениях дальневосточных губернаторов: компании вносят стартовый взнос в размере 25%, а оставшиеся 75% распределяются пропорционально реальной добыче. «Поймал много — заплатил много, двойную или тройную ставку, не поймал — заплатил мало и не идешь в кабалу к банкам», — резюмирует Галицын.



Снижение объемов добычи лососевых зафиксировано по обе стороны Тихого океана, обращает внимание Сергей Рябченко. Так, на Аляске при плановом прогнозе в 214 тыс. т реальный вылов составил всего в 38-39%, что сопоставимо с дальневосточными показателями. «Однозначного ответа от науки, с чем связан неподход горбуши и очень низкий подход кеты, пока нет. Требуется серьезное научное изучение проблемы не только со стороны России, но и со стороны других заинтересованных стран», — отметил он. О необходимости кардинального пересмотра методик прогнозирования лососевых путин заявил и президент ВАРПЭ Герман Зверев. В ходе Восточного экономического форума он напомнил, что рыбопромышленники на протяжении нескольких лет предлагали Росрыболовству провести инвентаризацию научных подходов, и к настоящему моменту эта потребность, по его выражению, окончательно «перезрела».



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