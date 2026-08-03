Агропарк напрокат. «Росагролизинг» запускает проект по шерингу сельхозтехники

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Журнал «Агроинвестор» Читать номер

Компания переходит от лизинга к модели владения техникой и предоставления услуги. К программе могут присоединиться и другие владельцы агромашин, которые хотят сделать работу своего машинно-тракторного парка более эффективной. Из аграриев шеринг может быть прежде всего востребован среди малых и средних хозяйств. Эксперты считают проект интересным, но предупреждают о рисках, с которыми сталкиваются другие участники рынка, предоставляющие подобный сервис

В этом году «Росагролизинг» запустит пилотный проект платформы по развитию шеринга — совместного пользования сельскохозяйственной техникой, аналог каршеринга. Об этом гендиректор компании Павел Косов рассказал на встрече с премьер-министром Михаилом Мишустиным в начале июля. По словам руководителя, у проекта будет два контура: внутренний будет заниматься учетом деятельности машинно-технологических компаний (МТК) — это техника, логистика, заказы, загрузка техники; внешний предполагает возможность присоединиться со своей техникой к МТК и тем самым сделать ее работу более эффективной.

Продвижение МТК является одним из приоритетных направлений стратегии развития «Росагролизинг» до 2030 года, сообщает представитель компании. В рамках стратегии будет создана экосистема, в которой аграриям в режиме одного окна будет предоставляться весь комплекс необходимых услуг. «Мы переходим от лизинга к модели владения техникой и предоставления услуги, — говорил ранее Косов. — Это наиболее востребовано, конечно, у малых и средних предприятий, потому что, учитывая стоимость техники и ее обслуживания, не всегда выгодно владеть — выгоднее заказать услугу». Компания как финансирует сторонние МТК, так и создает свои: с начала года они появились в трех регионах (в Рязанской области, республиках Башкортостан и Татарстан). Общий объем инвестиций превысил 13,5 млрд руб.