Оживления рынка сельхозтехники пока не ожидается

За последние три года продажи новой сельхозтехники в России сократились примерно на 50% Е. Разумный / Ведомости

С учетом того, что сельское имеет очень длинный операционный цикл, велика вероятность, что в 2027 году падение спроса на сельхозтехнику продолжится. Возможно, следующий год для производителей сельхозтехники будет еще слабее, чем 2026-й, если никакие из существующих проблем не решатся, рассказал председатель правления Ассоциации дилеров сельскохозяйственной техники (АСХОД) Александр Алтынов на конференции «Агроинвестор: PRO растениеводство».



В целом, по оценкам АСХОД, за последние три года, включая 2026-й, продажи новой сельхозтехники в России сократились примерно на 50%. По итогам текущего года в Ассоциации ожидают падения показателя еще на 15%. И хотя весь этот год ситуация на рынке сельхозтехники благодаря мерам господдержки гораздо лучше, чем могла бы быть, из-за макроэкономических факторов, в том числе логистических и экспортных, привычные отраслевые меры не дают даже эффекта, поддерживающего закупки сельхозтехники на уровне предыдущих лет, не говоря уже о задачах, связанных с ростом ее продаж, отметил Алтынов. «Весь класс вопросов развития вообще остается вне периметра. Мы пытаемся поддержать, а оно все еще падает», — подчеркнул он.



Тогда как внутри страны предложений по отдельным видам сельхозтехники пока нет, Китай пытается занять эти ниши. Например, гибридные тракторы, которые появились у нас в стране и неплохо себя зарекомендовали. «На следующий год они, скорее всего, приедут уже обновленные, и эта ниша сформируется», — предположил Алтынов. Есть вероятность, что Китай начнет поставлять в Россию и тракторы мощностью 300 л. с., так как данная ниша в нашей стране все еще пустует. С другой стороны, недостаток Китая — плохой сервис, причем не только для иностранных клиентов, но и для внутренних покупателей, отметил эксперт.



Несмотря на общее падение продаж сельхозтехники, в АСХОД отмечают «ренессанс» спроса на самые топовые и околотоповые машины. Их продается немного, но если уж аграрий имеет возможность их купить, то он все же приобретет самую лучшую, максимально эффективную технику. «То есть, самый премиальный сегмент растет наиболее интенсивно, если посмотреть за последние годы падений», — уточнил Алтынов.



Еще одна проблема — ухудшение качества сервиса в сегменте сельхозтехники. Однако вопрос в том, готовы ли сельхозпроизводители платить за качественный сервис. По подсчетам Алтынова, чтобы специалистам по сервису не работать себе в убыток, их услуги должны оплачиваться из расчета 5 тыс. руб. за час работы и 50 руб./км. Если аграрии не готовы платить такую цену, то сервис неизбежно будет ухудшаться, считают в АСХОД. А чем хуже сервис, тем больше проблем будет с машинами.



Президент ассоциации «Росспецмаш» Константин Бабкин на Российском агротехническом форуме также сказал, что российским производителям сельхозтехники следует готовиться к дальнейшему падению рынка в 2027 году. Хотя потребность в обновлении машин остается высокой, покупательная способность аграриев снижается. «Мы не видим перспектив снижения налогов, не видим перспектив снижения ключевой ставки. <…> Что будет в следующем и дальнейшем, в ближайших годах, мы не знаем. Поэтому стратегия такая у нас: быть готовыми к серьезным падениям в следующем году, пережить это падение и ждать, когда потенциал появится и будет возможность его реализовывать», — цитирует Бабкина Поле.рф.



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