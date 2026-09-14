Минсельхоз предложил изменить условия льготного кредитования

Предлагаемые изменения делают льготное кредитование жестче А. Гордеев / Ведомости

Минсельхоз предлагает изменить правила льготного кредитования по федеральному проекту «Экспорт продукции АПК», пишет «Поле.рф». Поправки уточняют требования к погашению инвестиционных кредитов для предприятий, заключивших соглашения о повышении конкурентоспособности, и расширяют перечень оснований для пересмотра их обязательств. Проект решения опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.



Для льготных инвесткредитов по приоритетным направлениям предлагается установить начало погашения основного долга не позднее чем через пять лет после выдачи кредита. Ежегодный платеж должен составлять не менее 7% основного долга, а выплата в последний год действия договора — не превышать сумму платежей за два предыдущих года. К приоритетным направлениям относятся создание и модернизация производств глубокой переработки сельхозсырья, выпускающих отдельные виды кормовых и пищевых добавок, витамины, модифицированные крахмалы и ферменты, а также приобретение оборудования для них.



Для остальных инвесткредитов, кроме займов на технику и оборудование, начало погашения будет зависеть от полноты выдачи средств. При неполной выдаче кредит нужно будет начать погашать не позднее чем через три года после предоставления средств, при полной — через три года после завершения выдачи. Ежегодный платеж также должен составлять не менее 7% основного долга. Новое правило для полностью выданных кредитов предлагается применять с 1 февраля 2027 года. Эти требования не будут распространяться на кредиты с равными или уменьшающимися ежегодными платежами. Для кредитов на приобретение техники, оборудования и др. порядок сохраняется: ежемесячное погашение равными долями должно начинаться не позднее чем через 18 месяцев после выдачи средств.



Еще одна поправка касается ставки. Банкам хотят разрешить в одностороннем порядке повышать льготную ставку по инвесткредитам на направления, утратившие приоритетный статус в 2026 году, с уведомлением заемщика. Максимальная ставка для таких кредитов, согласно проекту, составит 50% ключевой ставки ЦБ плюс 2 процентных пункта. При этом Минсельхоз предлагает исключить основание для потери льготных условий по кредитам, пролонгированным в 2026 году, если банк до 30 декабря не получил субсидию из-за нехватки бюджетных средств.



Кроме того, предлагается расширить перечень обстоятельств, позволяющих менять показатели соглашений о повышении конкурентоспособности и переносить сроки их достижения максимум на 24 месяца. В их числе — санкции, меры таможенно-тарифного и нетарифного регулирования, ограничения в отношении стран и компаний — импортеров российской продукции, последствия военных действий и терактов. Еще одним основанием может стать изменение валютного курса не менее чем на 10% относительно даты заключения соглашения или внесения в него изменений. Пересмотр обязательств будет возможен, если такие обстоятельства повлияли на достижение установленных показателей.



Предлагаемые изменения делают льготное кредитование жестче, говорит директор по стратегии ФГ «Финам» Ярослав Кабаков. «Главное нововведение — по большинству инвесткредитов основной долг придется начинать погашать не позднее чем через три года, причем ежегодно возвращать минимум 7% задолженности», — отмечает он. Например, для кредита в 1 млрд руб. это минимум 70 млн руб. в год. Для действующего экспортного бизнеса нагрузка приемлема, но для новых капиталоемких проектов с длинным периодом выхода на мощность она может стать критичной, считает эксперт.



В то же время исключение для проектов глубокой переработки, где сохраняется пятилетняя отсрочка, выглядит логично: государство фактически оставляет самые длинные и дешевые деньги направлениям с более высокой добавленной стоимостью. «Одновременно возможность банков повышать ставку по кредитам на направлениях, утративших приоритетность, создает для заемщиков дополнительный риск», — прокомментировал Кабаков «Агроинвестору». Так, продолжает он, при ключевой ставке в 14% формула 50% ставки плюс 2 п.п. дает около 9% годовых. Это по-прежнему льготное финансирование, но уже не настолько дешевое, чтобы его можно было считать безусловным преимуществом.



При этом перенос сроков выполнения обязательств по соглашениям о повышении конкурентоспособности до 24 месяцев при санкциях, торговых ограничениях, военных рисках или резком изменении курса рубля, наоборот, делает систему более реалистичной, говорит Кабаков. «В целом государство не сворачивает поддержку АПК, а ужесточает ее адресность: бюджет готов субсидировать стоимость денег, но не готов бесконечно откладывать возврат основного долга», — считает он.



Для устойчивых компаний изменения будут умеренными, а вот для новых проектов с высокой долговой нагрузкой и длинной окупаемостью могут существенно изменить экономику инвестиций. При ставке 14% даже льготный кредит уже не является автоматически дешевым, поэтому бизнесу придется гораздо жестче считать денежный поток и способность обслуживать долг, заключил эксперт.



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