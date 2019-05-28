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Технологии
Агрохолдинг Олега Дерипаски займется геномной селекцией
Татьяна Кулистикова
Агроинвестор
28 мая 2019
К 2021 году компания планирует расшифровать ДНК 2,5 тысяч коров
Геномная селекция позволяет увеличить показатели прибыли в среднем на 15% в год на одно животное
Фото: Pixabay

Агрообъединение «Кубань» (входит в «Базовый элемент» Олега Дерипаски) заключило долгосрочное соглашение с компанией «Кситест» (Ksitest) на внедрение системы по расчету индексов племенной ценности молочного стада КРС, говорится в совместном сообщении компаний. К 2021 году агрохолдинг планирует расшифровать ДНК более чем 2,5 тыс. коров для повышения продуктивности стада. По сравнению с фермами, где применяется классическая схема селекционной работы, геномная селекция позволяет увеличить показатели прибыли в среднем на 15% в год на одно животное, уточняется в пресс-релизе.

Геномная селекция — метод племенной работы, основанный на информации о десятках тысяч мутаций по всему геному. «Кситест» объединяет данные продуктивности из программы Selex с геномными данными и отображает результаты анализа в веб-интерфейсе. По каждому животному с расшифрованным геномом будут доступны данные по генетическим заболеваниям, подтверждение родства и породы, предсказание продуктивности методом BLUP (лучший линейный несмещенный прогноз), а также даны рекомендации (продажа, забой, скрещивание и т. д.). В результате «Кубань» рассчитывает увеличить стадо элитных (продуктивных) коров, а также коров, дающих гипоаллергенное молоко A2. Это повысит прибыль, позволит сократить число больных, непродуктивных и нефертильных животных, содержание которых приносит убытки.

По словам менеджера научных проектов агрообъединения «Кубань» Дмитрия Медведева, средняя продуктивность коров в компании составляет 8 т в год, на лучшей ферме — 11,2 т в год. Для сравнения, средний по России надой в сельхозорганизациях в прошлом году, по данным Росстата, составил около 6 т. «Методами геномной оценки мы рационально и направленно будем вести работу по улучшению генетики нашего поголовья. Синергия геномной оценки и текущей успешной работы по трансплантации эмбрионов позволит эффективно вести геномную селекцию голштинского поголовья», — отмечает Медведев.

В дальнейшем для повышения точности работы планируется также внедрение геномных оценок, но для этого необходимо сформировать референтную базу российских коров. «Кситест» работает над ее созданием совместно с профильными институтами, уточняет компания. На сайте «Кситеста» говорится, что его партнерами также являются «Мираторг», Skoltech и Bayer. В апреле «Мираторг» запустил Центр геномной селекции в подмосковном Домодедове. Центр является резидентом «Сколково», согласно планам холдинга, он сможет выполнять около 400 тыс. исследований ДНК в год с возможностью удвоения и войдет в топ-5 мировых генетических центров исследования геномов свиней, крупного и мелкого рогатого скота.

Также в апреле правительство утвердило программу развития генетических технологий до 2027 года, одним из четырех направлений которой станет сельское хозяйство. Так, за девять лет с помощью генетических технологий предполагается создать 30 линий растений и животных (включая аквакультуру), из них 10 — уже в 2020 году. Авторы программы видят перспективы развития генетических технологий в животноводстве в создании новых линий и пород, обладающих улучшенными характеристиками и повышенной устойчивостью к заболеваниям. Объем мирового рынка технологий генетического редактирования в 2017 году оценивался в $3,19 млрд и, по прогнозам, достигнет $6,28 млрд к 2022-му.

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