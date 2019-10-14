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Технологии
Продовольственные компании выступают против включения в категорию наиболее вредных производств
Екатерина Дятловская
Агроинвестор
14 октября 2019
Производители говорят о предстоящих миллиардных затратах
Все предприятия по убою животных оказались отнесены к объектам, оказывающим самое сильное негативное воздействие на экологию
Фото: А. Гордеев

Глава общественного совета при Минсельхозе Андрей Бодин обратился к заместителю главы Минприроды Владимиру Логинову с просьбой исключить производства пищевых продуктов из перечня предприятий, оказывающих наиболее негативное влияние на окружающую среду. Как пишет «Коммерсантъ», с 1 января 2024 года многие крупные производители молочной, мясной, масложировой продукции, а также сахарные заводы должны быть отнесены к первой категории по уровню негативного воздействия. Это обяжет компании платить 100% ставки за негативное воздействие при превышении нормативов, получать комплексные экологические разрешения, применять наилучшие доступные технологии (НДТ).

Бодин в своем письме просит перенести все производства пищевых продуктов из первой во вторую категорию. А из второй категории исключить предприятия, которые сбрасывают сточные воды в центральные системы водоотведения, если те были включены в перечень из-за сбросов загрязняющих веществ. По словам Бодина, также занимающего пост председателя правления «Союзроссахара», значительная часть инвестиций в АПК за последние десять лет направлялась на улучшение экологических показателей. Представитель Минприроды пообещал дать ответ после рассмотрения обращения.

Гендиректор «Союзмолоко» Артем Белов отмечает, что к первой категории, например, относятся предприятия нефтяной и химической промышленности, существующий и потенциальный вред которых несравним с пищевой отраслью. На производителей молочных продуктов, к примеру, приходится только 0,00003% от общего объема выбросов, а стоимость внедрения систем контроля, необходимых для первой категории, может достигать 21 млрд руб., говорится в материалах к прошедшему у вице-премьера Алексея Гордеева совещанию по этому вопросу, копия которых есть у «Коммерсанта».

Критерии разделения производств по категориям в зависимости от уровня экологического воздействия были определены еще в 2015 году постановлением правительства № 1029. Само же разделение (всего предусмотрено четыре категории) действует с 2019 года, но предусмотрен переходный период, говорит заместитель руководителя Национальной мясной ассоциации Максим Синельников. По его словам, этот переходный этап продлится до 1 января 2025 года. «До 1 января 2025 года те предприятия, которые отнесены к первой категории, должны перейти на НДТ. Для второй категории есть выбор: либо переходить на НДТ, либо, при превышении нормативов, которые установлены в справочниках НДТ, декларировать это превышение и платить за негативное воздействие на окружающую среду», — пояснил «Агроинвестору» Синельников.

При этом все новые предприятия, начиная с этого года до получения разрешения на строительство, еще на стадии согласования проекта должны проходить государственную экологическую экспертизу. «А это как дополнительные финансовые затраты, так и время — от трех до шести месяцев», — сетует Синельников. В целом по мясной отрасли 100% предприятий по убою животных и до 90% свино- и птицеводческих комплексов оказались отнесены к первой категории, оценивает он, притом что большинство предприятий являются современными, с высокими требованиями с точки зрения экологической безопасности.

Отнесение МЭЗов к первой категории также является чрезмерным и необоснованным, заверяет исполнительный директор Масложирового союза Михаил Мальцев. Масложировое производство является практически безотходным: 95% сырья перерабатывается в различные виды готовой продукции, а те отходы, которые образуются, относятся преимущественно к IV-V классам опасности, утверждает он. «В основном, предприятия находятся в городах, и основные сбросы идут в канализацию, то есть очисткой занимаются специализированные компании, обеспечивающие работу очистных сооружений. Поэтому отнесение масложировой отрасли к тем, кто наиболее негативно влияет на окружающую среду, принципиально неправильно», — сказал «Агроинвестору» Мальцев.

Внедрение системы контроля и учета выбросов и сбросов загрязняющих веществ только для одного источника составляет 13-25 млн руб., констатирует он. На каждом предприятии по производству растительных масел необходимо не менее шести таких источников, таким образом, стоимость оснащения одного предприятия оценивается в 76-158 млн руб. «С учетом невысокой маржинальности в отрасли, а также стоящих перед ней задач по развитию, такие дополнительные издержки мы считаем избыточными», — подчеркнул Мальцев. Кроме того, по его словам, на сегодня отсутствуют четкие критерии для определения места установления приборов контроля.

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