Сибирские ученые разработали биопрепарат для борьбы с нематодой

В основе разработки сибирских ученых — особые штаммы хищного гриба Pixabay

Компания «Микопро» (Новосибирская область) разработала биопрепарат для борьбы с нематодой картофеля. Мощности предприятия позволяют за пару недель произвести препарат в объеме, достаточном для обработки 12 тыс. га, что по эффективности эквивалентно 480 т импортной агрохимии, рассказала «Агроинвестору» директор компании Анна Мишина. По ее словам, технология внесения и совместимость с фунгицидами в баковых смесях позволяет успешно интегрировать его в производственные процессы в промышленных масштабах, что особенно актуально на фоне перебоев с поставками и резкого удорожания импортных СЗР.



Биопрепарат и технология его применения стали результатом 20 лет научных исследований и экспериментов, а также восьми лет испытаний на больших полях. Биопрепарат — на 100% отечественный продукт. «Мы не зависим от импорта сырья, не привязаны к валютному курсу», — подчеркивает Мишина.



Традиционно с нематодой борются агротехническими мерами и химическими методами. Агротехнические меры предполагают использование чистого посевного материала, соблюдение четырех-пятипольного севооборота и выбор нематодоустойчивых сортов. По сути, они направлены исключительно на профилактику заражения. Эффективность агрохимии в борьбе с паразитами выше, однако с каждым годом снижается, поскольку вредители адаптируются и становятся устойчивыми к яду. Аграриям приходится повышать дозировку, что приводит к росту погектарных затрат и, соответственно, себестоимости продукции.



«Если норму не увеличивать, то химпрепараты уничтожат только слабых особей. Поскольку выживут самые сильные и адаптированные, бороться с вредителем станет сложнее, — поясняет Мишина. — К тому же химия токсична, истощает почву и может накапливаться в плодах. Биологический метод лишен этих недостатков, эффективен, экологичен и безопасен для людей и полезных насекомых».



В основе разработки сибирских ученых — особые штаммы хищного гриба. С помощью своего природного механизма гриб-«охотник» образует привлекательную для вредителя ловушку, в которую попадает паразит, после чего прорастает внутрь нематоды и питается ей. Регулярное применение биопрепарата позволяет свести потери урожая к минимуму, повысить товарность продукции и маржинальность, убрать риски заражения поля через семенной материал, а в самых серьезных случаях — постепенно снять карантин с поля.



Нематода крайне живуча и легко разносится между полями сельхозтехникой или на подошве обуви. В Европе для предотвращения распространения перекрестного заражения почвы сельхозтехнику промывают, однако в масштабах российских полей использовать этот метод невозможно. Также не всегда возможно выявить заражение при тестовой копке или уборке, однако микроповреждения клубней из-за разрушительной деятельности нематод и попадание в них чужеродных вирусов и бактерий могут приводить к гниению и полной потере урожая в процессе хранения.

Российские аграрии консервативны и до сих пор с настороженностью относятся к отечественным разработкам в целом и в области биотехнологий — в частности, продолжает Мишина. «Впрочем, их можно понять: агрохимия удобна в применении, универсальна, проверена временем. Некоторые зарубежные производители работают на рынке уже более ста лет и имеют сильный бренд, за который готов платить потребитель, — рассуждает она. — Большая часть современных агротехнологий пришла в Россию из-за рубежа, поэтому у сельхозпроизводителей уже где-то на подкорке сформировалось четкое убеждение, что импортное — лучше».



Также существует стереотип, что для применения биопрепаратов нужны особые условия, а химический продукт дает стабильный эффект при любых обстоятельствах, говорит директор «Микопро». Однако, несмотря на агрессивность веществ, химпрепараты подвержены влиянию атмосферы, разложению и переработке почвенными микроорганизмами. Кроме того, химические препараты для борьбы с вредителями нередко применяются с нарушением норм и несут негативные последствия для окружающей среды. «Мы не против агрохимии: ряд проблем можно решить только с ее помощью. Мы за комплексный, системный и взвешенный подход к защите растений, с учетом плюсов и минусов каждого метода, — отмечает Мишина. — В работе с почвой важна осознанность и планирование на перспективу, ведь это ограниченный ресурс, от которого зависит качество жизни людей и выживаемость человечества в целом».



На фоне популяризации ESG-повестки все больше сельхозпредприятий смотрят в сторону биотехнологий и экологичного производства. Флагманами внедрения инноваций в сельском хозяйстве чаще становятся крупные агрохолдинги, у которых есть возможность выделять экспериментальные участки для апробирования новых технологий. Успешный опыт применения российского биопрепарата был отмечен на картофельных полях «АФГ Националь», где зараженность нематодой за один сезон снизилась с 25% до 1,5%. Большую часть картофеля агрохолдинг реализует в торговых сетях, стандарты качества которых превышают требования ГОСТ: важно не только высокое качество, но и привлекательный товарный вид продукции.



«Мы работаем с хозяйствами по всей России, в Казахстане, Узбекистане, Армении. Имеем российский и евразийский патенты, действие последнего распространяется на 40 стран, — рассказывает Мишина. — До санкций планировали выходить на европейский рынок, где активно развивается тренд на биоземледелие, а также в промышленных объемах производится на экспорт «чистый» семенной материал. Сейчас интерес к нашей разработке проявил Алжир: в Африке нематода угрожает плантациям апельсинов и манго».



«Микопро» специализируется на создании и производстве биологических средств защиты растений. Основана в 2013 году в наукограде Кольцово — центре биотехнологического кластера, сотрудничает с ведущими учеными и лабораториями, в частности, с Государственным научным центром вирусологии и биотехнологии «Вектор». Компания выводит на рынок разработки российских ученых, а также проводит собственные исследования в области биозащиты.

