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Премия «Агроинвестор года - 2021»

Рынки

Растениеводство под защитой инноваций. На что делают акцент производители агрохимии, разрабатывая новые продукты

Елена Максимова

| Агроинвестор |

Depositphotos
Depositphotos
Журнал «Агроинвестор»

Журнал «Агроинвестор»

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Рынок СЗР постоянно развивается: повышается эффективность препаратов, расширяется спектр их действия, появляются средства, способные решать сразу несколько задач. Кроме того, производители стараются минимизировать негативное действие своей продукции на окружающую среду и сделать ее более доступной для сельхозпроизводителей. Сами же аграрии не всегда спешат опробовать новинки, больше доверяя уже проверенным продуктам


Агропроизводители все время находятся в процессе постоянного мониторинга передовых разработок в сельском хозяйстве, в том числе средств защиты растений. Не исключение и агрохолдинг «Степь» (входит в АФК «Система»). Однако обычно, прежде чем взять в работу ту или иную инновацию, компания тщательно ее исследует. «Новые разработки, которые мы считаем перспективными, тестируем от года до трех лет на специально отведенных опытных участках, — рассказывает гендиректор холдинга Андрей Недужко. — По итогам таких производственных опытов наши агротехнологи оценивают результаты каждого из этапов и принимают решение о степени эффективности препаратов». Сейчас в разработке у «Степи» более 150 опытных образцов, большая часть из них — от отечественных компаний. 

Елена Максимова 

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