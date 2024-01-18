Совладельцем производителя напитков Velle стал сын первого вице-спикера Госдумы

Velle вышла на рынок растительных альтернатив в 2004 году Е. Разумный

Основатель инвесткомпании Indigo Capital Partners Петр Жуков стал владельцем 34,96% компании «Велле Холдинг», которая управляет Velle — производителем продуктов на растительной основе, следует из ЕГРЮЛ. Остальная доля принадлежит Владиславу Романовскому. По информации «Коммерсанта», Петр Жуков является сыном первого вице-спикера Госдумы Александра Жукова.



В Indigo Capital Partners сообщили изданию, что покупка доли в Velle вписывается в стратегию по увеличению присутствия на рынке производства и дистрибуции продуктов, особенно в сегменте здорового питания. Там добавили, что планируют включить Velle в холдинг с компанией «Фрутти», производящей напитки под брендом BeTrue, и активами, которые пока находятся в стадии приобретения.



Velle вышла на рынок растительных альтернатив в 2004 году, ее основатель — создатель брендов Invite и «Быстров» Сергей Выходцев. Производство находится под Санкт-Петербургом, ассортимент включает растительные альтернативы молока и йогуртов, каши, десерты и т. д. В марте 2020 года Velle перешла кипрской Onyx Stone Holdings Ltd, а в июле 2023-го владельцем Velle стал «Велле Холдинг» Романовского. По оценкам NielsenIQ, в январе-ноябре 2023 года бренд Velle был седьмым по продажам растительных аналогов молока в денежном выражении.



По данным «Агроэкспорта», в структуре потребления растительного «молока» в России в 2022 году наибольшие объемы приходились на овсяное (44% розничных продаж). Далее следуют кокосовое (19,4%), миндальное (10,2%), соевое (8,7%) и рисовое (3,7%). Доля потребления прочих видов (в том числе различных смесей) в 2022 году составила 13,9%.

Член рабочей группы «ФудНет» Национальной технологической инициативы Андрей Зюзин говорит, что интерес инвесторов к Velle вполне обоснован: продукция под этим брендом была пионером на российском рынке в сегменте продуктов на растительной основе. «Ни продукт, ни бренд не нужно поднимать "с нуля", а с уходом ряда иностранных брендов появилась возможность существенно увеличить объем продаж локальных продуктов», — сказал он «Агроинвестору».



Перспективы рынка альтернативных продуктов питания, особенно в сегменте напитков, Зюзин оценивает очень высоко, так как потребитель не только давно ждал, но уже и активно пользуется широким ассортиментом альтернатив: почти в любом кафе есть напитки не только на традиционном молоке, но и на миндальном, овсяном, соевом и др. Кроме того, производители альтернативных напитков активно занимают нишу ЗОЖ-продуктов, предлагая потребителям продукты без содержания сахара, обогащенные витаминами, обращает внимание Зюзин.



Согласно аналитическим данным производителей, продажи растительных альтернатив растут, их ассортимент расширяется, а разработки продолжаются. Отмечается также рост спроса флекситарианцев на растительные напитки, что значительно расширяет целевую аудиторию, сказали «Агроинвестору» в Ассоциации производителей альтернативных пищевых продуктов (АПАПП). При этом диверсификация производства, а также смена фокуса на направление растительных продуктов от крупных производителей, например «Эфко», подтверждают положительный прогноз развития категории в ближайшее десятилетие, а также ее высокий экспортный потенциал.



В АПАПП отмечают, что сейчас основными факторами, тормозящими развитие альтфуд-категории в России, является, во-первых, отсутствие четкой нормативной базы, во-вторых, выступления негативного формата со стороны представителей традиционной молочной индустрии. В-третьих, сказывается отсутствие единой государственной стратегии развития отрасли глубокой переработки растительного сырья, которая включает напитки, а также отсутствие единой научно-обоснованной кампании по просвещению аудитории о пользе таких продуктов. Положительно на динамику альтфуд-категории в России влияют ее глобальное развитие, наличие собственного сырья, а также качественные параметры локальной продукции, что позволяет расширять целевую аудиторию.



В целом, по оценкам аналитиков NielsenIQ, натуральные продажи категории в прошлом году относительно 2022-го выросли на 23,3%, в денежном выражении — на 10,7%. В абсолютных значениях оборот превысил показатели докризисного 2021 года. При этом в 2022-м NielsenIQ фиксировала снижение продаж на 8,3%. Это может быть связано с экономией потребителей и сокращением импорта, следует из обзора «Агроэкспорта».



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