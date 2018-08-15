Урожайность зерновых снизилась на 21%

К 14 августа зерновые и зернобобовые агрокультуры убраны с 20,7 млн га или 44,5% к посевной площади, следует из оперативных данных Минсельхоза. В 2017-м по состоянию на эту дату работы были проведены лишь на 16 млн га, таким образом, темпы опережают прошлогодние на 29%. При этом сейчас намолочено 65,9 млн т зерна в бункерном весе при средней урожайности 31,9 ц/га, что на 21% меньше, чем годом ранее.



Озимая и яровая пшеница обмолочена с 14,7 млн га или 54,1% к посевной площади (в 2017-м — 12,1 млн га). Аграрии собрали 51,1 млн т агрокультуры, в то время как в прошлом году к этой дате было уже 52 млн т. Урожайность в среднем по стране составляет 34,7 ц/га, что на 19,5% или на 8,4 ц/га меньше прошлогоднего показателя. В том числе в Южном федеральном округе, где уборка пшеницы завершена на 95%, урожайность снизилась на 13%. На Северном Кавказе сокращение сбора с 1 га составляет почти 17%, в Центре страны — 17,5%, а на Северо-западе — на 29%. Ячмень в регионах убран с 3,6 млн га — 43% площадей, средняя урожайность уступает прошлогодней на 24%.



В Поволжье, где уборка пшеницы к 14 августа достигла экватора, ее урожайность по сравнению с аналогичной датой 2017-го оказалась на 33% ниже (22,4 ц/га). По ячменю, уборочные работы по которому проведены почти на треть, урожайность на 37% (15,9 ц/га) меньше, чем год назад. Как рассказал во вторник министр сельского хозяйства и продовольствия Татарстана Марат Ахметов, на урожайности негативно сказалась как засуха, так и низкий объем внесения удобрений. «В прошлом году — 68 кг в действующем веществе удобрений удалось закупить и использовать. В этом году — всего 52 кг удобрений в действующем веществе. Если бы мы могли использовать под урожай этого года еще 20 кг удобрений, то была бы более высокая урожайность», — приводит слова Ахметова пресс-служба Минсельхозпрода Татарстана.



Тем не менее, цены на новый урожай смогут компенсировать аграриям потери в урожае. Так, по словам Ахметова, сегодня есть спрос на пшеницу третьего класса, цена на которую доходит до 9,5 тыс. руб./т. «Возможно, на этой планке цены не установятся, потому что на юге закупочные цены на 3-й и 4-й класс составляют от 12,5 до 13 руб./кг. На ячмень спрос по стране неплохой, уже предлагают 8 руб./кг», — рассказал министр. Как следует из еженедельного индекса «ПроЗерно», к 10 августа цены на пшеницу 3-го класса превышали аналогичный прошлогодний уровень почти на 25%, 4-го класса — почти на 30%, фуражную пшеницу — на 35%, а фуражный ячмень подорожал на 41%.



Между тем, к уборке зерновых и зернобобовых приступили Урал и Сибирь. В том числе работы начались в Тюменской области, объявил 14 августа региональный департамент АПК. По данным федерального аграрного ведомства, урожайность зерновых в области пока на 21% или на 6,3 ц/га выше прошлогодней. Также уборочная кампания стартовала в Новосибирской области — по информации пресс-службы правительства региона, в 2018 году здесь планируется собрать 2 млн т зерновых — на 1 млн т меньше, чем в 2017-м. Тем не менее, урожайность на первых 1,9 тыс. га пока примерно соответствует уровню 2017-го (20 ц/га). В Алтайском крае, где зерновые собраны на 111 тыс. га или 3,4% посевных площадей, урожайность пшеницы выше прошлогодней на 8,8%, ячменя — на 3%.



Общий итоговый сбор зерновых в сезоне-2018/19, как ожидают эксперты, сократится на 16−20%. Так, на прошлой неделе в сторону снижения пересмотрел свой прогноз Институт конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР). Как сообщал «Агроинвестору» руководитель зернового направления ИКАР Олег Суханов, оценка намолота зерна скорректирована со 112,8 млн т до 111,5 млн т, из которых 70,1 млн т придется на пшеницу, 17,1 млн т — на ячмень и 12 млн т — на кукурузу. Российский зерновой союз прогнозирует сбор на уровне 110−112 млн т (в том числе 78−79 млн т пшеницы), «ПроЗерно» — 114 млн т (71 млн т пшеницы), Минсельхоз — в пределах 100 млн т (пшеницы — 64,4 млн т). Вместе с тем Минэкономразвития, как говорилось в обзоре «Картина экономики. Июль», ожидает урожай зерна на уровне 113−115 млн т против рекордных 135,4 млн т в 2017-м.



Аналитический центр «СовЭкон» в конце прошлой недели сообщил о пересмотре оценки производства пшеницы с 69,6 млн т до 68,4 млн т из-за «разочаровывающе низкой урожайности в Поволжье». Это примерно на 20% меньше, чем в 2017-м (85,9 млн т). Однако сокращение урожая в сезоне-2018/19 будет как минимум в значительной степени, а, возможно, и полностью компенсировано ростом цен, ранее говорил «Агроинвестору» директор «СовЭкона» Андрей Сизов. «Если до начала сезона мы оценивали, что превышение цен текущего сезона над предыдущим может составить в среднем 10−20%, то сейчас — 20−30%, может быть и больше», — отмечал эксперт.

