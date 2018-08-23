Запасы зерна сократятся до шестилетнего минимума

Запасы зерна в России по итогам сезона-2018/19 могут опуститься до рекордно низких за последние шесть лет значений, следует из обновленного баланса спроса и предложения, подготовленного аналитическим центром «СовЭкон». По оценке аналитиков, к концу июня 2019 года они составят 10,1 млн т. Запасы на конец предыдущего сельхозгода, по данным Росстата, были на уровне 20,6 млн т, согласно оценке «СовЭкона» — 22,5 млн т.

«Запасы зерна в целом и по отдельным позициям ожидаются на весьма низких уровнях, мировые цены серьезно прибавили, а курс рубля к доллару снижается. Впереди, вероятно, заметно более высокие цены на российском зерновом рынке», — говорится в сообщении центра. Согласно его мониторингу, на прошлой неделе пшеница 3-го класса поднялась в цене на 50 руб. 10,4 тыс. руб./т, 4-го класса — на 35 руб. до 10,3 тыс. руб./т, фуражный ячмень подорожар на 125 руб. до 8,9 тыс. руб./т, цена пшеницы 5-го класса осталась на уровне 8,7 тыс. руб./т. По данным аналитической компании «ПроЗерно», к 17 августа пшеница 3-го класса продавалась за 11,8 тыс. руб./т, что на 28% выше прошлогоднего уровня на эту дату, 4-го класса — за 10,6 тыс. руб./т (+32%), 5-го класса — за 9,5 тыс. руб./т (+37%), фуражный ячмень — за 10,3 тыс. руб./т (+44%).

В предыдущем прогнозе «СовЭкон» оценивал остатки зерна на конец текущего сезона в 13,2 млн т, таким образом они сокращены на 3,1 млн т. «Снижение оценки запасов в первую очередь связано с изменением прогноза сбора зерновых со 113,9 млн т до 109,6 млн т», — поясняют аналитики центра. Они также отмечают, что параметры баланса могут претерпеть значительные изменения в случае введения каких-либо ограничений на вывоз зерна.

Минсельхоз в этом году рассчитывает на урожай зерна «в пределах 105 млн т», заявил ранее на этой неделе глава ведомства Дмитрий Патрушев. Несмотря на то, что это на 30 млн т меньше рекорда сезона-2017/18, такой показатель выше среднего за последние 10 лет, отметил он. «Результат позволит полностью обеспечить страну зерном и хлебом, а также направить значительный объем зерновых на экспорт», — сообщил Патрушев. Министерство прогнозирует экспорт зерна на уровне 40−45 млн т. Тем не менее, заверил Патрушев, предпосылок для введения экспортной пошлины на пшеницу сейчас нет, а установившаяся цена на агрокультуру не является экстраординарной.

Мировой практикой установлено, что оптимальный переходящий остаток, обеспечивающий продовольственную безопасность страны, должен быть не менее трехмесячного объема потребления зерна, отмечает президент Национального союза зернопроизводителей (НСЗ) Павел Скурихин. Для нашей страны — это около 15 млн т. «Вместе с тем и меньшие показатели не являются критичными, так было в 2013—2016 годах, когда переходящие остатки находились в интервале 11,3−13,3 млн т. Дело в том, что ежегодно, начиная с июня, на рынок начинает поступать зерно нового урожая, которое нивелирует риск дефицита зерна», — сказал Скурихин «Агроинвестору». НСЗ прогнозирует валовой сбор зерна в этом сельхозгоду на уровне 110 млн т. «Прогнозного количества зерна при правильно выстроенной логистике будет достаточно для обеспечения всех народно-хозяйственных нужд страны, а с учетом высоких входящих остатков — и для приемлемого экспортного потенциала на уровне 40 млн т», — уверен эксперт.

Угрозы дефицита зерна в этом сельхозгоду не видит и «Объединенная зерновая компания» (ОЗК). По словам ее гендиректора Михаила Кийко, проблем с наличием зерна не ожидается «ни на данный момент, ни в перспективе». Поэтому, по мнению Михаила Кийко, введение экспортной пошлины нецелесообразно. «Складывающаяся сегодня ценовая конъюнктура характерна для периода уборочной кампании. Критических отклонений нет», — заверила пресс-служба ОЗК. Она отмечает, что внутреннее потребление зерна в стране стабильно на протяжении последних 10 лет и составляет около 75 млн т в год. Таким образом, полученный урожай позволит стране не только обеспечить население зерном и хлебом, но и расширить направления экспорта, «что в сегодняшних условиях является мощным стимулом для увеличения его производства и развития сельского хозяйства страны в целом».

К 1 августа запасы зерна в сельскохозяйственных, перерабатывающих и заготовительных предприятиях России составляли 39 млн т, что на 7,2 млн т больше аналогичного уровня годом ранее. При этом в Южном федеральном округе, ориентированном на экспорт, было на 640 тыс. т меньше зерна, чем годом ранее, в Северо-Кавказском — на 125 тыс. т. В Центре страны запасы на 3,4 млн т превышали прошлый год, в Поволжье — на 2,9 млн т. C 1 июля по 22 августа из России экспортировано 7,8 млн т зерновых (без учета вывоза в страны ЕАЭС), что на 42% больше, чем за аналогичный период прошлого сезона. В том числе экспорт пшеницы вырос в 1,7 раза до 6,4 млн т, ячменя отгружено 1 млн т (-18% к аналогичному периоду сезона-2017/18), кукурузы — 324 тыс. т (-32%).