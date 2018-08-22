Минсельхоз повысил прогноз урожая зерна

Минсельхоз увеличил на 5 млн т оценку урожая зерновых в России в 2018 году, заявил министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев в ходе визита во Владимирскую область. Как сообщает пресс-служба ведомства, прогноз повышен с учетом оперативных данных из регионов.



«Несмотря на неблагоприятные погодные явления, валовой сбор будет выше среднего показателя за последние 10 лет. В настоящее время мы рассчитываем на урожай зерна в пределах 105 млн т. Этот результат позволит полностью обеспечить страну зерном и хлебом, а также направить значительный объем зерновых на экспорт», — сообщил Патрушев. Министр пояснил, что уборочная кампания идет нормально, хотя и началась на несколько недель раньше. Урожайность зерна в этом году приблизительно на 20% ниже прошлогодней. «Тем не менее у нас в этом году будет среднестатистический урожай. В этом году абсолютно логичный для нашего климата, для нашей погоды урожай», — отметил Патрушев.



Ранее министерство давало прогноз по урожаю зерна в 2018 году на уровне 100 млн т, в том числе 64,4 млн т пшеницы. Ведомство ссылалось на засушливые погодные условия в ряде регионов, а также сдвиг сева на две-три недели на Урале и в Сибири, который может привести к значительному снижению урожайности. Между тем, прогнозы экспертов зернового рынка по-прежнему выше оценки Минсельхоза. Так, по подсчетам аналитического центра «СовЭкон», производство зерновых в сезоне-2018/19 составит 109,9 млн т, Института конъюнктуры аграрного рынка — 111,5 млн т, аналитической компании «ПроЗерно» — 114 млн т. Минсельхоз США прогнозирует валовой сбор в 104 млн т без учета Крыма (еще 0,9 млн т). Урожай зерна в 2017 году составил рекордные 135,4 млн т, в том числе — 85,9 млн т пшеницы.



Из-за существенных потерь в ряде стран Европы и других регионах мира прогнозируется, что в этом сельхозгоду даже традиционные экспортеры прибегнут к закупкам зерна на внешних рынках, в том числе и в России, отмечается в сообщении Минсельхоза. Несмотря на это, предпосылок для введения экспортной пошлины на пшеницу сейчас нет, заверил Патрушев. «Введение экспортной пошлины на зерно пока не предполагается», — заявил министр (цитата по РИА «Новости»). Он пояснил, что установившаяся цена на пшеницу не является экстраординарной.



Опасения о появлении экспортной пошлины возникли в конце прошлой недели, после встречи представителей Минсельхоза с экспортерами зерна, на которой их попросили представить свои планы экспорта на этот зерновой год, рассказывал «Агроинвестору» один из участников совещания. Через две недели должно состояться повторное совещание, к которому ведомство проанализирует представленные данные, и не исключено, что по итогам анализа будет принято какое-то решение. Агентство Reuters со ссылкой на трейдеров сообщало, что министерство планирует ограничить объемы вывоза при превышении объема в 30 млн т. Трейдеры не исключали, что Минсельхоз может вернуться к экспортной пошлине, которая действовала с февраля 2015 года по 23 сентября 2016 года для стабилизации ситуации на зерновом рынке после девальвации рубля.



Как прогнозирует Минсельхоз, в 2018/19 сельхозгоду будет экспортировано 40−45 млн т зерна, в том числе около 35 млн т пшеницы. С 1 июля по 15 августа отгружено 6,8 млн т зерновых без учета стран ЕАЭС, что на 46% больше, чем за аналогичный период прошлого сезона (4,6 млн т). Поставки пшеницы с начала сезона составили 5,5 млн т — в 1,8 раза выше показателя годом ранее (3,2 млн т). При этом введение ограничений на экспорт лишь еще больше подстегнет темпы вывоза зерна, ранее говорил президент Российского зернового союза Аркадий Злочевский. Он уверен, что переэкспорта быть просто не может, исходя из географии производства зерна в стране и балансировки рынка. Прогноз Российского зернового союза по экспорту на этот сезон — 35−40 млн т зерна.



К 21 августа зерновые и зернобобовые агрокультуры в России обмолочены с 51% посевных площадей, получено 72,5 млн т зерна в бункерном весе. Средняя урожайность ниже прошлогодней на 21%, в том числе пшеницы — на 19% (33,9 ц/га), ячменя — на 24% (24,8 ц/га). Как следует из оперативных данных Минсельхоза, в Южном и Центральном федеральных округах урожайность зерновых снизилась на 18%, в Северо-Кавказском — на 12%, в Приволжском — на 34%.

