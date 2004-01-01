«Комос Групп» вложит до 3 млрд рублей в модернизацию Казанского молкомбината

Холдинг «Комос Групп» разработал концепцию модернизации «Казанского молочного комбината» (КМК), который с июля 2017 года входит в его состав. Как говорится в сообщении компании, на первом этапе реконструкции будут выполнены работы общей стоимостью более 1 млрд руб. В частности, планируется полностью модернизировать участок приемки молока, аппаратного цеха и цеха ферментации, участка розлива ультрапастеризованных молочных продуктов, отремонтировать склад готовой продукции и автоматизировать все процессы на новых участках.



Совокупные инвестиции в модернизацию предприятия могут составить до 3 млрд руб., сообщил «Агроинвестору» гендиректор КМК Александр Габдрахимов. При этом он отметил, что объем вложений может быть изменен «в зависимости от целей, которые будут корректироваться по факту первого этапа». «Я сейчас оцениваю общие инвестиции на ближайшие три-пять лет. По моим расчетам, это примерно 2,5−3 млрд руб.», — рассказал он.



К 1 января вложения «Комос Групп» в модернизацию КМК составили 127 млн руб. На эти средства был проведен ремонт кровли и обновлен склад готовой продукции площадью 1,8 тыс. кв. м. Также в декабре был обновлен парк молоковозов. «Что касается текущего состояния производства, то сейчас запущены все производственные линии предприятия, полностью восстановлен ассортимент продукции, которую комбинат выпускал ранее», — сообщает агрохолдинг. Объем переработки молока на предприятии сейчас составляет около 100 т/сутки, продукция реализуется в Татарстане, Московской области, Удмуртии, Самарской области, Пермском крае.



О приобретении группой «Комос» «Казанского молочного комбината» — бывшего актива обанкротившегося молочного холдинга «Вамин» экс-сенатора Вагиза Мингазова — было объявлено в июле 2017 года. На тот момент предприятие не работало. Возобновление производства состоялось в конце августа, когда был запущен цех сухих молочных продуктов, а в сентябре вновь заработали мощности по производству цельномолочной и кисломолочной продукции и творога под новой торговой маркой «Казанский молочный комбинат — Молочная речка».



При этом уже к концу 2017 года группа рассчитывала выйти на объемы переработки до 300 т/сутки, а к июлю 2020-го довести этот показатель до 1 тыс. т/сутки, заявляла компания в сентябре. Сейчас эти планы на ближайшие 2,5 года остаются, уточняет Габдрахимов. «Объемы переработки будем обязательно увеличивать, в том числе в 2018 году», — отметил он. В конце декабря в интервью «Бизнес online» топ-менеджер признавал, что в 2017 году темпы увеличения переработки молока на КМК оказались ниже запланированных из-за высокой конкуренции. «Рынок очень конкурентный, и то место, которое занимала продукция «Просто молоко» производства КМК, быстро заняли, пока этого товара не было в продаже. Мы «толкаемся», плюс, есть организационные моменты, которые нужно решить, чтобы завезти продукт, чтобы его узнали и полюбили», — рассказывал он.



«Комос Групп» создана в 2003 году, по данным kartoteka.ru, конечными бенефициарами являются Андрей Осколков (через компанию «Аграрий Прикамья») и Андрей Шутов (через «Село Зеленое»). Под управлением «Комос Групп» работают три птицефабрики, три свинокомплекса, два мясокомбината, один хладокомбинат, три комбикормовых завода и единое предприятие по переработке молока «Милком», включающее шесть производственных площадок (в том числе КМК), указано на сайте холдинга. В 2016 году пять производственных площадок «Милком» — «Сарапул-молоко», «Глазов-молоко», «Ижмолоко», «Кезский сырзавод» и пермский хладокомбинат «Созвездие» — совокупно переработали более 378 тыс. т молока. По итогам 2016 года компания стала четвертым в стране производителем яйца (945 млн штук), заняла 15-е место по производству свинины (52,6 тыс. т) и стала 12-й в рейтинге «Агроинвестора» крупнейших производителей комбикормов с 458 тыс. т. В рейтинге крупнейших компаний АПК, составленном «Экспертом» в 2017 году, «Комос Групп» занимает 17-е место с выручкой 39,2 млрд руб., чистая прибыль компании в 2016 году равнялась 621 млн руб.

