«ЭкоНива» строит третий молочный комплекс в Сибири

«Сибирская нива» (входит в холдинг «ЭкоНива» Штефана Дюрра), начала строить животноводческий комплекс на 6 тыс. дойных коров в Новосибирской области. Об этом сообщил исполняющий обязанности министра сельского хозяйства региона Евгений Лещенко. Основной этап реализации проекта придется на 2019−2020 годы, объем инвестиций не уточняется.



Сейчас у компании в регионе есть две фермы с технологией беспривязного содержания — на 2,5 тыс. коров и 1,8 тыс., которая сейчас расширяется до 5 тыс. животных. Общее стадо КРС к концу марта составляло почти 15,8 тыс. животных, в том числе 6,45 тыс. дойных коров, говорится на сайте «ЭкоНивы». Также холдинг возводит в регионе сыродельный завод мощностью 60 т продукции в сутки и стоимостью 6,5 млрд руб., он должен быть запущен в 2019 году. Президент «ЭкоНивы» Штефан Дюрр ранее говорил, что в развитие «Сибирской нивы» может быть вложено около 12 млрд руб., в том числе компания предполагает увеличить дойное стадо до 20 тыс. коров.



Также на прошлой неделе «ЭкоНива» зарегистрировала компанию «Северная нива Башкирия» в Белебеевском районе республики, следует из базы kartoteka.ru. Уставной капитал новой организации — 100 тыс. руб., 100% принадлежат «ЭкоНива-АПХ Холдинг». Основной вид деятельности — смешанное сельское хозяйство. «Абирег» писал, что холдинг обсуждает варианты приобретения земли в Башкортостане и в перспективе рассматривает возможность строительства в республике животноводческих комплексов.



По данным Росстата на 1 апреля, во всех хозяйствах Башкирии было более 1 млн голов КРС, в том числе 422,4 тыс. коров. По сравнению с аналогичным периодом 2017 года показатели уменьшились на 2,2% и 2,6%. Тем не менее, по общему стаду скота республика является лидеров в стране, по поголовью коров уступает только Дагестану (499,7 тыс.). Производство молока в Башкирии в первом квартале составило 332 тыс. т, снизившись на 1,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По этому показателю регион стал третьим после Татарстана (411,4 тыс. т) и Краснодарского края (357,7 тыс. т).



Ранее коммерческий директор «ЭкоНивы» Сергей Ляшко рассказывал «Агроинвестору», что к концу года холдинг намерен удвоить производство молока и выйти на показатель 2 тыс. т в сутки. Увеличение произойдет за счет проектов, которые будут реализованы в этом году. Кроме Новосибирской области в 2018-м компания планирует построить фермы в Воронежской, Рязанской и Калужской областях. На активность реализации проектов в основном будет влиять доступность лимитов льготного банковского финансирования, уточнял топ-менеджер.



Общее стадо дойных коров «ЭкоНивы» за счет новых проектов увеличится на 37 тыс. животных. По данным компании, на конец марта у нее было 48,8 тыс. коров, а общее стадо КРС достигало примерно 100 тыс. Валовой надой молока в 2017 году составил 300 тыс. т, по этому показателю холдинг стал первым в стране. У ближайшего преследователя — «Агрокомплекса» им. Н. Ткачева, по данным «Союзмолоко», примерно на 100 тыс. т меньше.



По данным Росстата, за январь-март этого года валовой надой молока во всех хозяйствах увеличился на 2,2% к уровню аналогичного периода 2017-го и превысил 6,5 млн т. В том числе сельхозорганизации произвели 3,9 млн т, улучшив результат на 4,6% по сравнению с первым кварталом прошлого года. Однако на дальнейшее развитие отрасли может негативно повлиять падение цен на сырое молоко: по данным Минсельхоза, средневзвешенная цена сельхозпроизводителей с начала этого года снизилась на 2,27 руб./кг. При этом в Удмуртии за 3,5 месяца цена упала уже на 23%, в Нижегородской области — на 18%, в Татарстане — на 17%. К 19 апреля сырое молоко закупалось в среднем по 22,46 руб.



«ЭкоНива» основана в 1994 году предпринимателем Штефаном Дюрром; материнская компания — немецкая Ekosem-Agrar. Компания работает в Воронежской, Курской, Рязанской, Калужской, Оренбургской, Новосибирской и Тюменской областях. Общий земельный банк составляет 334 тыс. га.



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