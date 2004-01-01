 Всемирный банк раскритиковал меры господдержки российского АПК — Агроинвестор
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Инвестиции
Всемирный банк раскритиковал меры господдержки российского АПК
Екатерина Дятловская
Агроинвестор
ноябрь 2017
Субсидии ориентированы на поддержку отдельных хозяйств, а не аграрной отрасли в целом
У российских хозяйств мало стимулов к снижению издержек, констатирует Всемирный банк
Фото: Pixabay

Меры государственной поддержки способствовали преобразованию российского аграрного сектора, однако теперь следует сфокусироваться на дальнейшем повышении производительности труда, развитии инфраструктуры рынка и расширении научных разработок. Об этом говорится в исследовании Всемирного банка «Доклад об экономике России», презентованном в среду в Москве.

За последние пять лет Россия не только стала крупнейшим мировым экспортером пшеницы, но и вышла на полную самообеспеченность по свинине и мясу птицы, страна является пятой в мире по объему добавленной стоимости сельского хозяйства и седьмой по притоку прямых иностранных инвестиций в аграрный сектор, отмечают авторы доклада. Ослабление курса рябля, контрсанкции и торговые ограничения в форме фитосанитарного контроля способствовали увеличению объема сельхозпроизводства, однако сейчас перед страной стоит задача открытие внешних рынков и обеспечение долгосрочной конкурентоспособности продукции. А для этого необходим иной подход к программам господдержки отрасли.

«Главная отличительная черта мер господдержки [в России] заключается в том, что бюджетные расходы ориентированы, прежде всего, на частные блага, возможно, в ущерб общественным», — констатируется в докладе. Так, основным инструментом господдержки является льготное кредитование аграриев, кроме того, субсидии выделяются на оказание несвязанной поддержки производителей сельхозпродукции и на приобретение ими сельхозтехники, отмечает Всемирный банк. При этом уровень инвестиций в общественные блага, такие как информационная поддержка, научные исследования, образование, ветеринария «стабильно низок». В результате производительность труда и капитала в России значительно ниже, чем в сопоставимых хозяйствах других стран, даже при использовании одних и тех же технологий. «В краткосрочной перспективе у российских хозяйств мало стимулов к снижению издержек за счет повышения производительности, поскольку защита рынка обеспечивает выгодные цены, а спрос продолжает расти», — констатируют эксперты Всемирного банка. Однако это может стать проблемой для конкурентоспособности российского АПК в долгосрочной перспективе.

Так, объем капитальных затрат российских хозяйств почти в два раза выше, чем показатели сопоставимых хозяйств Европы и США, подсчитали эксперты Всемирного банка. Они сравниили типичные российские хозяйства с хозяйствами аналогичных стран и выяснили, что первые существенно уступают по ключевым натуральным показателям производительности, таким как производительность земли, труда и капитала. «В молочных хозяйствах России производительность труда составляет примерно 30−40 кг ECM [молоко, скорректированное по энергии] в час. В Германии производительность труда составляет 210 кг ECM в час, а в Новой Зеландии — 355 кг ECM в час», — подсчитали аналитики.

Кроме того, чрезмерный протекционизм в России является причиной высоких цен на продовольственные товары на внутреннем рынке. В краткосрочной перспективе высокие цены могут способствовать лишь привлечению инвестиций в сектор производства первичной сельхозпродукции, где период окупаемости короче, но не в перерабатывающие сегменты. «Меры по защите рынка не дают никаких выгод экономике в целом, наносят ущерб потребителям и не могут быть долговечными. Следовательно, государственная политика должна постепенно смещаться в сторону распространения инноваций и технологий в масштабах всей аграрной отрасли и оказания содействия хозяйствам в сохранении долгосрочной рентабельности», — заключается в докладе.

В действующей госпрограмме развития АПК на 2013−2020 годы повышение конкурентоспособности значится в качестве одной из трех основных целей наряду с обеспечением продовольственной независимости и ускоренным импортозамещением. В обновленном тексте госпрограммы, проект которой был опубликован Минсельхоз в ноябре, говорится о пяти целях, среди которых обеспечение продовольственной безопасности, рост произведенной добавленной стоимости на 26% за пять лет, экспорта продукции АПК — на 32%, инвестиций в основной капитал — на 13,1%. По данным Росстата, в 2016 году российское сельское хозяйство произвело продукции на 5,6 трлн руб., увеличившись на 4,8% к уровню 2015 года. За девять месяцев 2017 года рост составил 3,8%, однако в октябре производство сельхозпродукции уменьшилось на 2,5% по сравнению с аналогичным периодом 2016-го. Как сообщал ранее глава Минсельхоза Александр Ткачев, по итогам этого года АПК может вырасти на 3,5%.

Господдержка отрасли из федерального бюджета в этом году составила 242 млрд руб., в бюджете на 2018 год, одобренном в среду Советом Федерации, объем сохранен на этом же уровне. При этом глава Счетной палаты Татьяна Голикова ранее отмечала, что треть госпрограмм в стране признаны неэффективными. Госпрограмма развития АПК в прошлом году не достигла почти половины показателей (из 132 показателей реализованы значения лишь 75), а 1,3 млрд руб. субсидий были использованы с признаками нарушений. Минсельхоз, в свою очередь, заявлял, что целевые значения были выполнены Минсельхозом «в пределах доведенных бюджетных ассигнований», а также с учетом чрезвычайных ситуаций в ряде регионов страны.

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