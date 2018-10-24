«Эко-культура» хочет построить 300 гектаров теплиц в Узбекистане

«Эко-культура» намерена создать в Узбекистане крупнейшее производство томатов, сообщил газете «Ведомости» президент компании Александр Рудаков. Площадь теплиц составит 314 га, они обойдутся в $472 млн (около 31 млрд руб. по текущему курсу).



Договоренность о реализации проекта была достигнута на Первом российско-узбекском форуме межрегионального сотрудничества, прошедшем 18-19 октября в Ташкенте, подтверждается на сайте Минэкономики Узбекистана. В сообщении говорится о создании агрокомплекса по выращиванию, хранению, переработке и упаковке сельскохозяйственной продукции годовой мощностью 65,7 тыс. т. По словам Рудакова, часть земель куплена, часть арендована, идет согласование проекта, а также ведутся переговоры с банками России и Узбекистана.



Еще $92 млн «Эко-культура» намерена потратить на закладку 1 тыс. га садов, где будет выращивать черешню, абрикосы, сливу, персики, рассказал Рудаков. Также «Эко-культура» планирует построить хранилища, завод сублимированной сушки и завод глубокой заморозки. Рудаков отметил, что в Узбекистане хороший инвестиционный климат: большая господдержка, минимум бюрократии, долгосрочные налоговые льготы для инвесторов, а также хорошие погодные условия и дешевый труд. Себестоимость продукции, по оценке компании, будет примерно на 10% ниже, чем в России. 40% продукции пойдет в Россию, 60% — в Китай, Южную Корею и Японию, на Ближний Восток и в Европу.



Оправданность инвестиций в сумме почти $500 млн может вызывать вопросы, комментирует руководитель проектов практики АПК «НЭО Центра» Максим Никиточкин. Однако «Эко-культура» планирует инвестировать поэтапно: бюджет первой очереди — 90 га пленочных теплиц четвертого поколения — составит около 7,5 млрд руб., знает он. «То есть удельные вложения планируются в три раза ниже, чем в «стандартные» стеклянные теплицы в России, что ведет к более низкой себестоимости продукции. С учетом отмены компенсации капзатрат по тепличным проектам в России реализация данного проекта в Узбекистане выглядит логичной», — оценивает Никиточкин.



Он также отметил, что реализовывать произведенные томаты планируется в России, а не в Узбекистане, где «Эко-культуре» пришлось бы конкурировать с китайскими производителями. «И к этому есть существенные предпосылки в виде значительного дефицита тепличных томатов в Сибирском федеральном округе — около 86 тыс. т в год», — напомнил «Агроинвестору» эксперт. В то же время риском для подобного проекта Никиточкин считает экономико-политический вопрос. Так, предыдущие власти Узбекистана под руководством Ислама Каримова нередко национализировали активы иностранного бизнеса на своей территории. «Однако за последние шесть лет Узбекистан сделал гигантский прыжок в рейтинге Doing Business, переместившись со 166-го места на 74-е, что, несомненно, снижает риски инвестиций в данную страну», — признает Никиточкин.



По итогам 2017 года Узбекистан поставил в Россию 50,8 тыс. т овощей на $34,5 млн, следует из данных ФТС. В том числе ввоз томатов составил 8 тыс. т — 1,4% всего российского импорта. Фруктов и орехов из Узбекистана было закуплено 102 тыс. т стоимостью $77,5 млн, основной объем пришелся на виноград (39,6 тыс. т), персики (13,8 тыс. т), вишню и черешню (6,2 тыс. т).



ООО «АПХ Эко-культура» создан в 2015 году, принадлежит в равных долях предпринимателям Александру Рудакову, Андрею Петренко, Ирине Ашиновой и ООО «Т9», следует из данных kartoteka.ru. У агрохолдинга есть тепличные комплексы общей площадью 145 га в Ставропольском крае, Липецкой и Ленинградской областях, продукция реализуется под торговыми марками «Эко-культура» и «С чистого листа». К 2023 году площади теплиц планируется довести до 582 га, вложив 120 млрд руб.



Ранее в октябре «Эко-культура объявила еще о целом ряде проектов. Так, вице-президент по стратегии и маркетингу компании Сергей Фоменков рассказывал «Агроинвестору», что холдинг намерен вложить 5,6 млрд руб. в садоводство в Ставропольском крае. Газета «Коммерсантъ» сообщала о планах компании инвестировать €100 млн в производство кондитерских изделий, которые будет экспортировать в Китай и другие страны Азии. А «Интерфаксу» Рудаков говорил, что «Эко-культура» планирует также производить овощи в Казахстане и Китае.

