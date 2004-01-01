Россия и Белоруссия определят лимиты на сухое молоко

На ближайшие пять лет в России будут введены согласованные с Белоруссией лимиты на ввоз сухого молока, распределяемые российским перерабатывающим предприятиям на основании предварительно поданных заявок. Об этом заявил первый замминистра сельского хозяйства Джамбулат Хатуов на совещании по вопросам импортозамещения сухого молока, передает пресс-служба Минсельхоза.



По информации Молочного союза, речь идет о введении более жестких балансов по поставкам сухого молока и сливочного масла, ограниченных определенным лимитом. «Квоты на поставки через уполномоченную компанию будут распределяться отечественной переработке только после согласования с Минсельхозом России. Для этого предприятию будет необходимо направлять соответствующую заявку в Минсельхоз с описанием текущей ситуации на заводе, своей потребностью в импортном сырье, а также на какие нужды оно будет направлено, с «разбивкой по кварталам», — сообщает Молочный союз. Агроведомство будет вправе запросить и другую информацию, касающуюся финансово-хозяйственной деятельности предприятия, и после согласования предоставит квоту на ввоз продукции в течение одного года. С белорусской стороны предполагается создание единой компании, которая будет осуществлять поставки в Россию.



Кроме того, по словам Хатуова, министерство «расширит перечень возможностей» для льготного кредитования перерабатывающих предприятий, чтобы производители сухого молока могли модернизировать производство. На поддержку смогут рассчитывать заводы, которые планируют развивать долговременное партнерство с аграриями. Каждый переработчик молока пройдет аттестацию в Минсельхозе, во время которой предоставит отчет за предыдущие пять лет работы и подтвердит наличие долгосрочных контрактов с производителями молока. «Государство сделает все, чтобы защитить сельхозпроизводителя, который наращивает производство молока, даже если цена на молоко в некоторых регионах имеет тенденцию к необоснованному снижению», — подчеркнул чиновник.



В 2017 году запасы сухого молока у российских производителей увеличились вдвое. При этом в страну было ввезено 172 тыс. т импортного сухого молока. В основном — из Белоруссии, на долю которой приходится 70% общего объема поставок (120,5 тыс. т). «Хотя в сравнении с 2016 годом импорт белорусского молока сократился на 19,9 тыс. т, его объемы влияют на возможности сбыта для отечественных производителей не в лучшую сторону, поскольку его цена, как правило, ниже цены российского сухого молока», — отмечается в сообщении Минсельхоза. По данным еженедельного мониторинга ведомства, на прошлой неделе средневзвешенная цена на сырое молоко снизилась еще на 18 коп. и к 29 марта составляла 23,04 руб./кг. По сравнению с концом декабря молоко-сырье подешевело уже на 1,69 руб./кг.



В конце февраля Россельхознадзор объявил о намерении ввести запрет на поставки некоторых видов молочной продукции из Белоруссии, в том числе сухого молока. Однако позднее ведомство отказалось от этих планов. Тогда по итогам переговоров с белорусской стороной была достигнута договоренность о «соблюдении балансов спроса и предложения». Министр сельского хозяйства и продовольствия Белоруссии Леонид Заяц сообщал, что аграрные ведомства двух стран намерены согласовать балансы продовольствия, которые станут основой для поставок продукции на российский рынок. Как сообщил ранее на этой неделе госсекретарь Союзного государства Григорий Рапота, объемы на 2018 год могут быть утверждены во втором квартале.



Балансы между двумя странами существуют и сейчас, но они не всегда выдерживаются, отмечает исполнительный директор «Союзмолоко» Артем Белов. «В настоящее время действует рыночный механизм: есть контрагенты в России и Белоруссии, которые взаимодействуют напрямую. В результате балансы могут не соблюдаться — как в большую, так и меньшую сторону», — сказал Белов «Агроинвестору». В то же время, по его словам, важно обеспечить именно те объемы поставок, которые действительно востребованы на рынке России и не будут наносить ущерба доходности производителей. «Поэтому для нас важно более четкое соблюдение балансов, возможно, даже не только годовых или поквартальных, но и помесячных. Это позволит балансировать рынки с точки зрения доходности в сырьевом и перерабатывающем секторах», — отметил Белов.



Кроме сухого молока в России планируется принять меры по контролю оборота продукции сыроподобного типа. Соответствующее поручение 30 марта дал президент Владимир Путин по итогам участия во Всероссийском форуме сельхозпроизводителей. На нем председатель комиссии по АПК Общественной палаты Евгения Уваркина заявляла, что российским производителям приходится конкурировать с сырным продуктом украинского происхождения, производимым с использованием растительных жиров. «Сегодня этот продукт в объеме 150 тыс. т попадает на наш рынок, а это почти 1 млн т сырого молока», — говорила Уваркина (цитата по стенограмме форума). По оценке Россельхознадзора, российские производители молока за два года из-за поставок в страну сыроподобных продуктов не произвели 3 млн т молока и недополучили 70 млрд руб.



В 2017 году производство молока в России, по данным Росстата, выросло на 1,2% до 31,1 млн т, в том числе в сельхозорганизациях — на 3,8% до 15,6 млн т. Общий дефицит сырого молока в стране на конец года аграрное ведомство оценивало примерно в 8 млн т. В январе-феврале 2018 года выпуск молока-сырья увеличился на 5,4% до 2,5 млн т. Минсельхоз ожидает, что в ближайшие четыре года производство товарного молока в стране будет расти не менее чем на 500 тыс. т в год. По итогам 2017-го господдержка молочной отрасли составила 36 млрд руб. В эту сумму вошли субсидии на литр товарного молока, возмещение процентной ставки по кредитам, субсидирование прямых затрат при строительстве и модернизации объектов отрасли.

