В Оренбуржье треть озимых в неудовлетворительном состоянии

В Оренбургской области 35% посевов озимых агрокультур находятся в неудовлетворительном состоянии. По результатам анализа взятых проб озимых, в хорошем состоянии находится 87,9 тыс. га (14% обследованной площади), в удовлетворительном — 326,8 тыс. га (51%), сообщает РИА «Оренбуржье» со ссылкой на Минсельхоз региона. Жизнеспособность еще 35% посевов оценивается как неудовлетворительная.



Всего под урожай 2018 года в Оренбургской области было посеяно 638,7 тыс. га озимых агрокультур или 80% от плана. Как уточняло ранее областное аграрное ведомство, зимовка в ряде районов проходила в неблагоприятных условиях: на фоне низких температур воздуха высота снежного покрова в центральных районах составляла 1−6 см, в результате чего температура почвы на глубине 3 см в конце января понижалась до −5… −12°С, а местами достигала -21°С. В Переволоцком и Беляевском районах по состоянию на начало февраля снегом было покрыто менее половины видимой окрестности. В то же время на западе температура почвы была повышенной (-3…-4°С), что способствовало расходу растениями питательных веществ на дыхание и их ослаблению.



В Башкирии, где озимые в этом году занимают 441 тыс. га, слабые посевы наблюдаются на 15% площадей или 62 тыс. га, сообщает Минсельхоз республики. В том числе к проблемным отнесены 22 тыс. га посевов озимой ржи, 37 тыс. га — озимой пшеницы, 3 тыс. га — озимой тритикале. «В страховом фонде на случай возможного пересева озимых культур засыпано 41 тыс. т семян яровых зерновых культур. Такого объема семян достаточно для пересева 200 тыс. га площадей», — уточняет ведомство.



В конце марта в еще одном регионе Приволжского федерального округа — Мордовии — был введен режим ЧС в связи с гибелью озимых. «В этом году в результате аномально теплой погоды, сильных осадков в виде дождя и мокрого снега на полях произошло образование притертой ледяной корки толщиной 20 и более миллиметров», — говорится в сообщении аграрного ведомства республики. Как рассказал РИА «Новости» представитель правительства региона, ледяная корка привела к значительной гибели посевов озимых зерновых (более 30 тыс. га) в 20 районах республики. «Погибли посевы озимой пшеницы на площади 27 тыс. га и озимой ржи на 3 тыс. га», — отмечал представитель правительства.



В целом по стране по состоянию на конец марта 7,8% или 1,3 млн га озимых агрокультур находились в плохом состоянии — это изреженные и невзошедшие посевы, сообщал ранее Минсельхоз. В том числе в Приволжском федеральном округе их доля составляла 11,2%, в Южном — 7,8%, в Центральном — 5,3%. Этот показатель несколько выше, чем в прошлом году, однако не столь значительно, оценивает гендиректор аналитической компани «ПроЗерно» Владимир Петриченко. «Да, площади озимых немного меньше и чуть больше плохого состояния. Однако, во-первых, Гидрометцентр считает, что эта цифра не настолько высока, а во-вторых, плохое состояние еще не означает гибель», — прокомментировал Петриченко «Агроинвестору». В то же время, признал он, ситуация может измениться. «В большинстве регионов еще остаются риски возникновения различных погодных аномалий, в том числе заморозков», — добавил он. В прошлом году, по данным Минсельхоза, к концу марта состояние озимых на 768 тыс. га или 4,4% площадей оценивалось как плохое.



Под урожай 2018 года озимыми агрокультурами в России было засеяно 17,1 млн га, что на 260 тыс. га меньше, чем в 2017-м. Треть посевов приходится на Южной федеральный округ, где они занимают 6,3 млн га. Еще 4,3 млн га располагаются в Приволжском федеральном округе, 3,8 млн га — в Центральном, 2,3 млн га — в Северо-Кавказском. По состоянию на 12 апреля подкормлено 30,7% посевов — на 45% меньше, чем на аналогичную дату 2017-го. Яровой сев в стране проведен на площади 1,3 млн га, что в 2,5 раза меньше, чем к 12 апреля 2017-го. Прогноз Минсельхоза по яровому севу на этот год — 53,4 млн га, из которых 31 млн га должны занять зерновые и зернобобовые.



По итогам 2018 года планируется собрать «не менее 110 млн т зерновых», заявил глава Минсельхоза Александр Ткачев на итоговой коллегии министерства 10 апреля. Российский зерновой союз оценивает валовой сбор на уровне 115−120 млн т, «ПроЗерно» сохраняет прогноз в 118 млн т с учетом зернобобовых. Аналитический центр «СовЭкон» в марте повысил оценку до 128,7 млн т. Эксперты агентства «АПК-Информ» ожидают сбор зерна на уровне 128,3 млн т, что хотя и уступит рекордному показателю текущего сезона, но, тем не менее, станет вторым по величине результатом за всю историю наблюдений. В 2017 году урожай зерна в России составил 135,4 млн т.

