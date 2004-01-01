Темп ярового сева в Центре и Приволжье по-прежнему хуже прошлогоднего

Темп сева яровых агрокультур приближается к прошлогоднему, следует из данных Минсельхоза: по данным на 8 мая ими заняли 13 млн га, в 2017-м на эту дату было посеяно 13,3 млн га. Пока динамика сева заметно ниже прошлогодней сохраняется в Центральном федеральном округе и в Приволжье. Регионы первого заняли яровыми агрокультурами 5,1 млн га против 5,7 млн га в 2017-м, во втором засеяли 1,6 млн га, тогда как в это время год назад было уже свыше 2 млн га. При этом, например, на Юге засеяно уже на 514 тыс. га больше, чем годом ранее.



Среди областей Центра страны больше всего от уровня 2017-го отстает Тамбовская область — на 239 тыс. га. Яровой сев в этом году начался 18 апреля — на две недели позже, чем в 2017-м, поясняет региональное Управление сельского хозяйства. Пока яровые агрокультуры заняли 678 тыс. га или 52% от плана, в том числе зерновые посеяли на 350 тыс. га. В целом площади зерновых незначительно — на 40 тыс. га — снизятся по сравнению с прошлый годом и составят 1037 тыс. га, сообщает агроуправление. В частности предполагается уменьшить на 36 тыс. га посевы кукурузы до чуть более 100 тыс. га. Правда, федеральный Минсельхоз рассчитывает, что область займет агрокультурой 130,5 тыс. га. Сейчас засеяно около 18 тыс. га, тогда как в 2017-м было 75 тыс. га.



Также Тамбовская область намерена сократить площади под сахарной свеклой — со 116,5 тыс. га до 112 тыс. га. Но это все равно больше, чем ожидает Минсельхоз: по его прогнозу, сев агрокультуры должен составить 104 тыс. га. К 8 мая регион занял ей уже 74,2 тыс. га, правда, годом ранее в это время сев сахарной свеклы уже почти завершили. Также Тамбовская область планирует на 25% (22 тыс. га) увеличить посевы сои, на 1,2% (4,5 тыс. га) — подсолнечника. Первая сейчас посеяна на 11 тыс. га из плановых почти 98 тыс. га, второй — на 152 тыс. га из 380,7 тыс. га, следует из данных федерального Минсельхоза.



По информации регионального Управления сельского хозяйства, в области посеяно 439,1 тыс. га озимых зерновых. Из-за неблагоприятных погодных условий на 10,5 тыс. га требуется пересев из-за гибели растений. В этом году область рассчитывает собрать около 3,7 млн т зерна, в 2017-м, по данным Росстата, урожай зерновых и зернобобовых в регионе составил 4,1 млн т.



В Приволжском федеральном округе значительнее всего от прошлогодних показателей сева отстает Татарстан. К 8 мая там посеяли примерно 165 тыс. га яровых агрокультур, годом ранее было 424 тыс. га. Как и в Тамбовской области, на сроках работ сказалась погода. В целом регион планирует провести весенний сев примерно на 1,7 млн га, хотя федеральный Минсельхоз сообщает о почти 2 млн га, в том числе свыше 1 млн га зерновых. Пока они посеяны на 132 тыс. га (в 2017-м в это время было 307 тыс. га). Озимые агрокультуры в Татарстане заняли 502 тыс. га, ранее Минсельхозпрод региона сообщал, что свыше 90% посевов находятся в хорошем состоянии. В прошлом году валовой сбор зерна в республике составил почти 4,9 млн т.



Сибирь и Урал будут сеять круглосуточно

Погода сказалась на ходе весенней посевной и в других регионах. Так, например, Минсельхозпрод Омской области сообщил, что из-за поздней весны аграрии должны готовиться к круглосуточной работе в полях, чтобы успеть провести сев основных зерновых агрокультур с 15 по 30 мая и выдержать оптимальные агротехнические сроки. «У нас отстает подготовительная работа: подготовка почвы, борьба с сорняками, — рассказал замминистра сельского хозяйства и продовольствия региона Николай Дрофа (цитата по ТАСС). — Погода не очень теплая, почва недостаточно прогрелась, поля стоят еще черные, даже сорняки не взошли. Мы видим сейчас, что посевная сжимается, не 20 дней будет, а 15, поэтому работа будет усилена, где-то придется круглосуточно работать, где-то привлекать дополнительные силы». Если посевная растянется до июня, то урожай придется убирать в позднюю осень, что грозит потерей его качества, добавил он.



Яровые в регионе должны занять свыше 3 млн га, по прогнозу федерального Минсельхоза — около 2,7 млн га. Площадь под зерновыми уменьшится в пользу увеличения производства масличных: расширятся посевы подсолнечника, масличного льна, рапса, сообщает региональное агроведомство. Пока область засеяла 0,5 тыс. га зерновых. В прошлом году валовой сбор зерна в регионе составил 3,5 млн т.



Также только стартовала посевная в Тюменской области — там яровыми засеяли 0,8 тыс. га против 11 тыс. га в это время год назад. Аграрии региона также готовятся работать круглосуточно, когда установится благоприятная погода. По словам гендиректора компании «КРиММ» (один из крупнейших в стране производитель картофеля) Геннадия Рязанова, в этом году посевная начнется с большим отставанием из-за дождливой и холодной погоды. Выход в такой ситуации — максимальное использование всех резервов, пишет «Аиф-Тюмень».



В целом по стране весеннюю посевную планируется провести на 53,4 млн га. В том числе яровые зерновые агрокультуры, по прогнозу федерального Минсельхоза, должны занять 31 млн га. Из них почти 13 млн га придется на пшеницу, пока план по ней выполнен только на 8%. Под кукурузу предстоит отвести 3 млн га, на 8 мая посеяно уже более половины — 1,6 млн га. Ставрополье и Адыгея уже достигли прогнозных параметров, также почти завершил сев Краснодарский край. Площадь риса в этом году должна составить 184,2 тыс. га, засеяно свыше 63% от плана. Сахарная свекла посеяна уже на 77% от прогнозного показателя (1095 тыс. га), в том числе некоторые регионы перевыполнили план. Так, Кубань, по прогнозу Минсельхоза, должна была занять агрокультурой 180 тыс. га, а ее посеяли на более чем 200 тыс. га. План сева подсолнечника выполнен на 31%, им заняли 2,3 млн га из почти 7,6 млн га. Соей предстоит занять 2,7 млн га, засеяно 24% от этой площади. Рапс посеян на 198 тыс. га из плановых более чем 1 млн га. Картофель и овощи в сельхозорганизациях и КФХ посажены на 23% и 33% от плана. Под картофель должно быть отведено около 306 тыс. га, под овощи — 176 тыс. га.

