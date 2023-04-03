Молоко выходит из берегов. Запасы молочной продукции давят на цены и снижают рентабельность бизнеса

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Потребление молочки в прошлом году в России сокращалось: возросшие цены при сокращении доходов населения заставляли покупателей менять свой рацион. Снижение спроса привело к росту нереализованных остатков, объем которых к концу года вырос на 38%. В этом году платежеспособность населения понемногу восстанавливается, а значит, есть надежды и на увеличение потребления молочной продукции. Компании же в основном настроены наращивать объемы производства



Согласно информации Национального союза производителей молока (Союзмолоко), запасы ключевых категорий молочной продукции на складах компаний к концу 2022 года выросли на 38%, до 1,4 млн т (в пересчете на сырое молоко) по сравнению с показателем за 2021-й (1 млн т). Давление на рынок оказывают скопившиеся запасы сливочного масла, сухого молока, сыров и сухой сыворотки.