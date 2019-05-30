Мукомолы предупредили Минсельхоз о возможном дефиците хлеба

Российский союз мукомольных и крупяных предприятий написал письмо главе Минсельхоза Дмитрию Патрушеву c призывом доработать проект долгосрочной стратегии развития зернового комплекса на период до 2035 года. Заявленный в проекте объем зерна на пищевые цели в размере 15,2 млн т «не отвечает даже минимальной потребности страны на эти цели и приведет к дефициту качественного хлеба и хлебопродуктов», указано в тексте обращения.



В соответствии с законом «О потребительской корзине», потребность в муке в России составляет порядка 15 млн т, в том числе 13,5 млн т пшеничной муки, 1,5 млн т ржаной муки и 1,5 млн т круп. «Для производства данного количества муки и крупы с качеством, соответствующим требованиям ГОСТ, необходимо не менее 18 млн т пшеницы не ниже 3-го класса, не менее 1,9 млн т ржи 1-го и 2-го класса, более 2 млн т крупяных культур. Таким образом, всего требуется порядка 22 млн т зерна для продовольственных целей», — подсчитал союз.



Он также подчеркнул, что этот расчет верен лишь для текущей численности населения страны. Если предполагается увеличение населения в долгосрочной перспективе, то необходимо предусмотреть и рост объема зерна, выделяемого на продовольствие. «Если количество зерна для продовольственных целей не будет соответствовать установленным нормам потребления, недостающие объемы могут замещаться зерном более низких кондиций для выработки продукции, не соответствующей требованиям ГОСТ», — предупреждает союз.



Проект долгосрочной стратегии развития зернового комплекса страны Минсельхоз опубликовал в конце апреля. В базовом сценарии он предусматривает рост урожая зерновых до 140 млн т к 2035 году при увеличении внутреннего потребления до 86,2 млн т и экспорта — до 55,9 млн т. При этом в тексте отмечается, что согласно долгосрочному прогнозу социально-экономического развития страны, в ближайшие 17 лет предполагается повышение благосостояния населения, а «численность населения к 2035 году увеличится до 153 млн человек, ожидается развитие туризма, что окажет разнонаправленное влияние на потребление продуктов питания из зерна». Вследствие этих факторов прогнозное потребление зерна на продовольственные цели (производство муки, крупы) практически не изменится и к 2035 году составит 15,2 млн т против 15 млн т в 2018-м, спрогнозировал Минсельхоз.



Озвученная Минсельхозом оценка использования зерна на пищевые цели слишком мала, особенно с учетом потенциала роста экспорта муки в ближайшие годы, соглашается первый вице-президент ассоциации «Русская мука» Елена Мамичева. Ассоциация также недавно отправила обращение в Минсельхоз о внесении корректировок в текст стратегии. «Мы считаем, что в документе необходимо предусмотреть отдельной строкой развитие экспорта муки. На сегодняшний день мы много говорим, что должны увеличивать вывоз продукции переработки, однако об экспорте муки в стратегии ничего не сказано», — прокомментировала «Агроинвестору» Мамичева.



По ее оценке, сейчас российская мукомольная отрасль производит порядка 11 млн т пшеничной муки и лишь 250 тыс. т отправляется на экспорт. «При этом мировой внешний оборот пшеничной муки составляет 16 млн т, в том числе лидер — Турция — грузит на экспорт 4,5 млн т. Мы считаем, что российский экспорт вполне способен достичь 2 млн т, а это тоже определенный объем зерна, использование которого нужно предусматривать», — пояснила Мамичева.

