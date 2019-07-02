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Аналитика
Минсельхоз сохраняет прогноз урожая зерна
Татьяна Кулистикова
Агроинвестор
2 июля 2019
Аналитики снова понизили оценки из-за засухи
К 1 июля в России намолочено 12 млн тонн зерновых и зернобобовых
Фото: Д. Абрамов

Минсельхоз сохраняет прогноз по урожаю зерна в этом году на уровне 118 млн т, об этом сказала замглавы ведомства Оксана Лут, сообщает ТАСС. Эту оценку министерство не меняет с февраля, несмотря на погодные условия и то, что отраслевые эксперты уже не раз пересматривали потенциал валового сбора. Во второй декаде июня первый замминистра сельского хозяйства Джамбулат Хатуов говорил, что если и будет какая-то корректировка, то через полтора месяца, хотя ранее министерство не исключало пересмотра прогноза после завершения посевной кампании.

К 1 июля зерновые и зернобобовые агрокультуры были обмолочены с 2,9 млн га, собрано 12 млн т. Год назад к этому времени валовой сбор составлял 9,5 млн т с 2,5 млн га. Средняя урожайность сейчас составляет 41,1 ц/га против 38,2 ц/га в 2018-м. В том числе валовой сбор пшеницы к началу нового сезона составил 7,9 млн т (6,8 млн т годом ранее), ячменя — 2,1 млн т (1,6 млн т), следует из данных Минсельхоза.

В том числе Краснодарский край уже завершил уборку озимого ячменя, сообщило региональное агроведомство, урожай составил 930 тыс. т — на 15% или более чем на 100 тыс. т выше результата прошлого года. Валовой сбор пшеницы на Кубани к концу июня составлял 2,7 млн т при средней урожайности 62,4 ц/га, что на 1,2 ц/га больше уровня прошлого года. Крым к концу июня убрал зерновые на 20% площадей, урожай превысил 418 тыс. т, сообщил Минсельхоз республики. Ранние зерновые и зернобобовые в регионе занимают около 574 тыс. га. Ставропольский край, по данным регионального агроведомства, к концу июня намолотил около 2,4 млн т зерна. Агрокультуры обмолочены с более чем 730 тыс. га или примерно трети от уборочной площади. Аграрии Ростовской области к 1 июля собрали 2,6 млн т зерна, в том числе 2,2 млн т озимой пшеницы. Средняя урожайность составила 33,4 ц/га. Саратовская область начала уборочную кампанию 24 июня — на 10-15 дней раньше средних многолетних сроков. К 1 июля хозяйства намолотили 20,2 тыс. т зерна с 14,7 тыс. га, приводит данные Минсельхоз региона.

При этом в ряде регионов из-за погодных условий виды на урожай ухудшились. Так, например, в Татарстане погибло 219 тыс. га озимых или 39% от площади их сева в республике. Ущерб оценивается в 1,6 млрд руб., говорится на сайте Минсельхозпрода региона. В Амурской области град и ливни повредили около 6 тыс. га посевов. Пресс-служба регионального правительства сообщает, что в апреле дожди в области превысили норму в 1,3-2,4 раза, в мае — до 1,7 раза, в июне также были обильные осадки. В Новосибирской области из-за аномальных осадков в пяти районах введен режим ЧС. За первый месяц лета там выпадало от двух до 3,5 среднемноголетних климатических норм осадков, также отмечалось переувлажнение верхних слоев почвы. В трех районах Кировской области со 2 июля введен режим ЧС из-за гибели озимых от выпревания. В Пензенской области озимые погибли от почвенной засухи, из-за этого на всей территории региона с 27 июня также действует режим ЧС.

Отраслевые аналитики из-за влияния погодных факторов продолжили пересматривать свои прогнозы урожая зерна. Так, Институт конъюнктуры аграрного рынка снизил оценку со 126,7 млн т до 124,7 млн т, что связано с засухой и жарой в европейской части России. Аналитический центр «Русагротранса» уменьшил прогноз со 126 млн т до 124,2 млн т из-за пересмотра площадей под яровыми зерновыми, а также засушливых условий при наливе зерна в регионах Приволжского и Северо-Кавказского федеральных округов. Аналитическая компания «ПроЗерно» на фоне засухи понизила прогноз валового сбора со 131 млн т до 128 млн т, вернувшись к своей февральской оценке.

По словам ведущего научного сотрудника Гидрометцентра Анны Страшной, из-за погоды валовой сбор зерна в России будет несколько хуже ее прежних ожиданий, но лучше прошлогоднего, сообщает Reuters. «С весны были хорошие перспективы, если бы не эти 25 дней июня — с 1 по 25, когда была сухая и жаркая погода. Мы думали, что [валовой сбор зерновых] будет значительно лучше, но не получилось», — цитирует ее агентство. Тем не менее, благодаря дождям, которые ожидаются в июле, и снижению температуры ситуация будет улучшаться. Как результат — урожай озимой пшеницы в этом году ожидается выше прошлогоднего, а яровой — на уровне 2018-го, предположила Страшная.

А вот Российский зерновой союз сохраняет прогноз валового сбора свыше 130 млн т и не исключает, что при благоприятном стечении обстоятельств показатель может быть и больше. Потери в регионах, пострадавших от засухи, будут компенсированы приростом производства в тех, где погодные условия более благоприятные. Ранее президент союза Аркадий Злочевский говорил «Агроинвестору», что не исключает обновления рекорда по урожаю зерна.

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