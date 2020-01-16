Агросектор будет одним из приоритетов развития у нового правительства

Одним из приоритетов нового правительства будет дальнейший рост аграрного сектора. Об этом сказал кандидат на должность премьер-министра Михаил Мишустин, выступая на пленарном заседании Госдумы. «За последние годы мы добились достаточно высоких, серьезных результатов в этой сфере. Практически полностью обеспечили продовольственную безопасность страны, — отметил Мишустин. — И сейчас ключевая задача — это дальнейшее увеличение потенциала экспорта сельхозпродукции, причем не только зерна, но также других продуктов растениеводства и животноводства». Также, по его словам, важно развивать кооперацию, чтобы фермеры и малые сельхозпредприятия могли увеличить объем реализации продукции и повышать свои доходы.



Отвечая на вопрос главы комитета Госдумы по аграрным вопросам Владимира Кашина о том, можно ли рассчитывать на сохранение кадровой структуры руководства АПК в лице министра сельского хозяйства Дмитрия Патрушева и курирующего отрасль вице-премьера Алексея Гордеева, Мишустин сказал, что рассчитывать можно. «Но, естественно, сейчас мы должны провести все соответствующие консультации. Об этом я отдельно доложу Госдуме», — добавил он. Фракция «Единая Россия» также попросила Мишустина учесть позитивную оценку депутатами работы некоторых членов правительства. В частности, глава фракции Сергей Неверов отметил работу Алексея Гордеева. «Как заместитель председателя Госдумы, курирующий работу аграрного комитета, хочу высказаться о позитивной работе Дмитрия Патрушева — министра сельского хозяйства», — также сказал он.



Также Мишустин считает важным решение задач по защите инвестиций, снятию административных барьеров для бизнеса, созданию благоприятного инвестиционного климата и др. В том числе он заявил о необходимости роста инвестиций и возвращении утраченного доверия между бизнесом и властью. «Для стабильного притока инвестиций, для роста экономики необходимы так называемые длинные деньги. Это одна из важнейших задач Центрального банка. Но, конечно, финансово-экономический блок правительства будет, как и прежде, оказывать здесь необходимое содействие и активно участвовать в этом», — сказал он. Также Мишустин обратил внимание на необходимость стимулировать технологическое развитие экономики. «Нужно постараться совершить настоящий прорыв в цифровизации реального сектора», — сказал он.



Выступая перед депутатами, Мишустин обратил внимание, что работа по национальным проектам должна быть форсирована. Кроме того, он заверил, что главы министерств и члены правительства будут нести персональную ответственность за достижение национальных целей развития. Программой нового правительства, которое предстоит сформировать, станет послание президента Федеральному собранию, которое Владимир Путин огласил 15 января. Источники для реализации пунктов послания есть, уточнил Мишустин. Ранее глава Счетной палаты Алексей Кудрин сказал, что 16-е послание главы государства стало самым дорогим на его памяти, сообщало РИА «Новости». По оценке Кудрина, на реализацию озвученных президентом мер потребуется 400-500 млрд руб. в год. «Это потребует сейчас изыскать дополнительные ресурсы в размере примерно 0,4-0,5% ВВП», — уточнил глава Счетной палаты.



Мишустин подчеркнул, что важно вести активную работу с регионами для выполнения задач, которые обозначил глава государства. Будущий премьер-министр пообещал тесно взаимодействовать с главами регионов и попросил депутатов вести просветительскую работу, чтобы люди знали, какую помощь и в каком объеме они могут получить.



Государственная Дума на пленарном заседании дала согласие президенту страны на назначение председателем правительства Михаила Мишустина. Его кандидатуру Владимир Путин внес накануне после того как действующий сейчас премьер-министр Дмитрий Медведев объявил об отставке правительства в полном составе.

