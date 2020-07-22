Михаил Мишустин: Россия выполнила Доктрину продовольственной безопасности

Доля продовольственных товаров и сельхозсырья в структуре экспорта в прошлом году выросла до 6% Shutterstock

На сегодняшний день Россия полностью обеспечила себя продовольствием, Доктрина продовольственной безопасности выполнена. Об этом премьер-министр Михаил Мишустин сказал в ходе отчета перед Госдумой о работе правительства. По его словам, Россия обеспечена зерном на 155%, сахаром — на 125%, мясом — на 97%.



Продовольственная безопасность — не только уровень самообеспеченности: это более емкое понятие, что следует из самого документа, подписанного президентом, обращает внимание гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько. В частности, в концепцию Доктрины входит экономическая доступность продовольствия для населения. «Потребление некоторых продовольственных товаров в ходе пандемии у нас снизилось. При этом доходы упали, а доля продовольствия в расходах населения выросла. Это, с моей точки зрения, не очень хороший признак. Поэтому не могу сказать, что у нас с выполнением Доктрины все отлично», — прокомментировал «Агроинвестору» Рылько.



Наибольшая самообеспеченность у нас наблюдается по дешевой продукции АПК: зерно — $0,2/кг, сахар — $0,4/кг, говорит старший менеджер группы по оказанию услуг предприятиям АПК компании EY Максим Никиточкин. При этом экспорт —вынужденная мера при самообеспеченности более 100%, но из-за низкой стоимости этих категорий товаров сложно существенно нарастить поставки в денежном выражении. К примеру, средняя стоимость экспортированного килограмма продукции из западных стран составляет $1-1,5. «Также нельзя сказать, что доктрина выполнена целиком: 90% обеспеченности по молочной продукции не достигнуто, импорт молочных продуктов составляет $2,5-3 млрд в год, аналогично для семян отечественной селекции: импорт семян подсолнечника составляет 73%, кукурузы — 62%, сахарной свеклы — 90-100%», — рассказал «Агроинвестору» Никиточкин. Кроме того, у него есть вопросы по картофелю, овощам, фруктам.



В целом проблемы с обеспечением не зависят от собственного объема производства, считает Никиточкин. «Это было видно даже во время разгара пандемии — страны продолжали международную торговлю сельхозпродукцией», — добавляет он. Также показателен пример Китая, который из-за торговых войн с США существенно ограничил поставки сои из этой страны — c 33 млн т в год до 16 т, переориентировав закупки на Бразилию и Аргентину.



Обновленная Доктрина продовольственной безопасности до 2030 года была подписана в январе. В ней пороговые значения самообеспеченности по некоторым видам продукции были изменены по сравнению с предыдущей редакцией документа: по сахару и растительному маслу уровень повышен с 80% до 90%, по рыбной продукции — с 80% до 85%. Показатели по зерну остались прежними (95%), равно как и по мясу (85%), молоку и молочной продукции (90%), картофелю (95%), пищевой соли (85%). Также в доктрине появились новые группы продукции — овощи и бахчевые, которыми страна должна быть обеспечена на 90%, а также фрукты и ягоды (минимум 60%). Кроме того, Россия должна быть обеспечена не менее чем на 75% собственными семенами основных агрокультур.



В ходе своего отчета перед депутатами Мишустин также заявил, что АПК меньше других отраслей пострадал от коронавируса. Но чтобы отрасль развивалась и дальше, правительство расширяет доступ к льготным кредитам, это способствует наращиванию производства, позволяет обеспечивать внутренний рынок всеми необходимыми продуктами питания и развивать экспорт, в котором доля продовольственных товаров и сельхозсырья выросла до 6%.



«Экспорт зерна на сегодняшний день превысил экспорт вооружения. Это и наша гордость, и огромная работа наших аграриев», — сказал глава кабмина. Он напомнил, что весной этого года вводились ограничения на экспорт продукции АПК, чтобы обезопасить государства ЕврАзЭс от дефицита. «В настоящий момент мы будем потихонечку их отменять», — добавил Мишустин.



Также Мишустин высоко оценил работу агропромышленного комплекса за прошлый год: аграрии собрали большой урожай зерна, закупки сельхозтехники выросли в три раза. В этом году также будут выделены дополнительные средства, которые позволят приобрести более 16 тыс. единиц сельскохозяйственных машин и оборудования. Премьер также отметил действие государственной программы развития АПК. «Она практически не подвергалась каким-то большим сокращениям, примерно на трехлетку предусмотрено по 300 млрд руб. в год», — добавил Мишустин. Основными ее направлениями являются цифровизация, мелиорация, сохранение и восстановление земель, развитие новых технологий и закупка техники.

