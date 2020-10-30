Минсельхоз: в этом году парк сельхозтехники перестал сокращаться

Средства из российского бюджета должны направляться только на приобретение отечественных сельхозмашин «Ростсельмаш»

В этом году количество поставляемой в российское сельское хозяйство новой техники оказалось на одном уровне со списываемой, сообщила пресс-служба Минсельхоза. Ведомство объясняет это ускоренными темпами модернизации отрасли. В этом году аграрии купили 9591 трактор (на 1041 больше, чем в 2019 году), 4705 зерноуборочных комбайнов (на 1311 больше), 571 кормоуборочный комбайн (на 39 больше).



По данным министерства, аграрии ежегодно будут закупать около 10 тыс. тракторов в период до 2025 года. На парламентских слушаниях по теме «Обеспечение обновления машинно-тракторного парка агропромышленного комплекса» первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике Сергей Митин оценил это количество как совершенно недостаточное. По его данным, сельхозтехника на российских полях сильно изношена, основной парк составляют морально устаревшие машины. Все это, по мнению сенатора, сильно тормозит развитие сельского хозяйства.



За 25 лет парк тракторов и самоходных уборочных комбайнов сократился в шесть раз, отметил Митин. При этом доля отслуживших свой срок тракторов достигла 70% от общего числа этого вида техники. По словам сенатора, для исправления ситуации необходимо закупать не менее 45 тыс. машин в год. Минсельхоз приводит данные о росте объема закупок сельхозтехники в этом году на 18% по отношению к 2019-му.



Президент ассоциации «Росспецмаш» Константин Бабкин в ходе парламентских слушаниях заявил, что производство тракторов для сельского хозяйства в России в 2020 году составит 4,2 тыс. штук, что в 13 раз больше, чем было в 2013-м. По его словам, рост их выпуска демонстрирует определенные успехи, но «впереди еще много работы, чтобы вернуть утраченные позиции». «Важными шагами в этом направлении должны стать повышение уровня компетенций по производству ключевых компонентов, разумная экономическая политика и протекционизм», — уточнял он.



Сейчас ведущие российские игроки рынка активно инвестируют в новые проекты, в расширение и модернизацию производства, в цифровизацию сельхозтехники. Бабкин отметил, что большую роль в этом процессе играют меры господдержки, среди которых фундаментальной программой является постановление правительства №1432.



В ходе слушаний было отмечено, что средства из российского бюджета должны направляться только на приобретение отечественных сельхозмашин, которые соответствуют постановлению правительства № 719. Это предложение будет внесено в протокол парламентских слушаний. Кроме того, «Росспецмаш» предлагает предусмотреть в федеральном бюджете 2021-2023 годы не менее 10 млрд руб. ежегодно на реализацию постановления № 1432. Также ассоциация отметила необходимость предоставлять субсидии банкам на возмещение недополученных доходов по кредитам по льготной ставке в рамках постановления № 1528 на приобретение прицепной и навесной сельхозтехники.

