В России выросли продажи сельхозтехники

Спрос поддерживает сохранение программы 1432 и хороший урожай В. Бычков

За прошедшие девять месяцев продажи сельхозтехники в России выросли на 38%, а ее экспорт — на 10%, сообщила ассоциация «Росспецмаш». Как рассказал «Агроинвестору» представитель ассоциации, объемы реализации достигли 96,5 млрд руб. При этом выпуск сельхозтехники за три квартала увеличился на 21% до108 млрд руб., положительная динамика производства фиксируется по ряду основных позиций.



Так, за девять месяцев было произведено 555 кормоуборочных комбайнов (+24%), 3,7 тыс. борон (+15%), 4,3 тыс. сеялок (+10%), 4,4 тыс. зерноуборочных комбайнов (+15%). Рост производства «Росспецмаш» объясняет несколькими причинами. «Это связано с высокой конкурентоспособностью российской сельхозтехники, существенным улучшением технических характеристик и качества отечественных сельхозмашин, которые по некоторым показателям превосходят зарубежные аналоги, расширением модельного ряда и номенклатуры, лучшей адаптацией техники к работе в различных, в том числе сложных агроклиматических условиях, — перечисляет представитель ассоциации. — К тому же российская техника отличается высокой экономической эффективностью».



Также важным фактором для развития отрасли стала господдержка отрасли, в частности, эффективно стимулирует спрос на внутреннем рынке реализация постановления № 1432. Благодаря продлению действия этой программы, по которой аграрии могут покупать технику со скидкой, рост выпуска и отгрузок российских сельхозмашин в 2020 году продолжился. Кроме того, производители наравне с аграриями продолжали работать в условиях кризиса и введения в стране карантинных мер. При этом сельхозпроизводители получили неплохой урожай, как в прошлом, так и в этом году, что позволило им купить новые машины на льготных условиях, а производители смогли обеспечить необходимый объем предложения.



Экспорт сельхозтехники за девять месяцев составил 10,9 млрд руб. Поставки зарубежным партнерам полноприводных российских тракторов увеличились на 34% (до 353 шт.), культиваторов и плугов — на 27% (до 122 шт. и 302 шт. соответственно), кормоуборочных комбайнов — на 4% (до 82 шт.). В денежном выражении экспорт в Чехию вырос в три раза, во Францию — в два раза, в Нидерланды — на 98%, в Болгарию — на 37%, в Германию — на 33%, в Узбекистан — на 9%. При этом замедление роста экспортных поставок по итогам девяти месяцев в сравнении с январем-июлем связано с высокой базой в августе 2019 года.



Как уточнил представитель «Росспецмаш», российская сельхозтехника в 2020 году занимает 58% внутреннего рынка. Ассоциация ожидает, что дальше динамика продаж как на внутреннем рынке, так и на экспорт не должны быть хуже, чем в прошлом году, когда объем поставок за рубеж превысил 12 млрд руб. и стал рекордным.

