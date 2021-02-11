Минпромторг: индексация утильсбора не повлечет роста цен на локализованную технику

Утилизационный сбор на спецтехнику не индексировался уже пять лет Pixabay

Повышение утилизационного сбора на спецтехнику не затронет локализованную продукцию и не приведет к ее удорожанию, сообщила «Российская газета» со ссылкой на пресс-службу Минпромторга. Согласно проекту постановления правительства, с 2021 года коэффициент расчета размера утилизационного сбора на ряд самоходных машин и прицепной техники увеличится в два-три раза. Так, например, утильсбор на трактор мощностью 180-220 л. с. вырастет с 517,5 тыс. руб. до более чем 1,5 млн руб., оценивала Ассоциация дилеров сельхозтехники «АСХОД».



«Предлагаемые изменения <…> не повлекут за собой роста цен на российскую продукцию, поскольку рынок специализированной техники отличается высокой степенью конкуренции (только российских предприятий насчитывается порядка 200), а загрузка отечественных предприятий составляет в настоящее время порядка 50%», — отметил Минпромторг. Ведомство также напомнило, что утилизационный сбор на спецтехнику не индексировался уже пять лет.



Тем не менее, накануне Российский зерновой союз (РЗС) направил премьер-министру Михаилу Мишустину письмо с просьбой отложить повышение утильсбора на технику для полевых работ до 2022 года. С аналогичным предложением выступил Национальный союз производителей молока («Союзмолоко»).



Вице-президент РЗС Александр Корбут уверен, что сбор повышается для того, чтобы ограничить конкуренцию со стороны импортной техники на российском рынке. «Но цена выросла не только на импортную технику, но и на отечественную тоже. В результате у нас получилось новое постановление на повышение утильсбора в несколько раз, — сказал он «Агроинвестору». — Это приведет к тому, что техника станет дороже, на ее покупку понадобится больше средств. А учитывая, что Минсельхоз и правительство ввели дополнительные пошлины и ограничения на экспорт зерна, денег у аграриев стало меньше. В молочном секторе вводится маркировка, возникают дополнительные траты. Соответственно, это все ляжет на себестоимость производства». Корбут сказал, что, учитывая рост цен на новую технику с учетом утильсбора и отсутствие дополнительных денег, аграрии станут покупать меньше современной техники.



Платить утильсбор в итоге будут аграрии и потребители, потому что расходы будут заложены в стоимость конечной продукции, что идет вразрез с усилиями правительства по сдерживанию роста цен на продукты питания, рассуждает Корбут. «Анализ показывает, что рост цен на трактора — как отечественные, так и иностранные — в период 2016—2020 годов (с момента введения утильсбора) составил от 30% до 40%. Причем, отечественные машины иногда дорожали сильнее», — говорит он. Например, цена на зерноуборочный комбайн Torum-740 с 2016-го по 2020 год выросла с 10 млн руб. до 14 млн руб. — более чем на 35%. Рублевая цена на иностранные комбайны увеличилась примерно в том же диапазоне — на 30-40%, и это с учетом девальвации рубля, сравнивает Корбут.



«РЗС отмечает, что резкое повышение утильсбора в условиях существенного роста производственных издержек в текущем году ограничит российским аграриям доступ к современным технологиям и тем самым повлияет на объемы производства и уровень качества продукции», — говорится в обращении союза к Мишустину (есть в распоряжении «Агроинвестора»). «Столь срочное повышение» поставит под угрозу возможность обновления машинно-тракторного парка той техники, которая не производится в России, обращает внимание союз «Просим отложить повышение утилизационного сбора до 2020 года», — говорится в письме.



Однако в обращении ассоциации «Росспецмаш» (копия есть в распоряжении «Агроинвестора») Мишустину говорится, что индексация утилизационного сбора не приведет к росту цен на спецтехнику на внутреннем рынке России, так как утильсбор не повышает себестоимость отечественных машин. «Росспецмаш» заверяет, что цены на российскую технику не растут больше, чем на индекс цен производителей промышленной продукции, в отличие от иностранных производителей, цена на технику которых в 2019—2020 годах по некоторым позициям выросла на 40-60%.



По мнению ассоциации, повышение утильсбора не приведет к негативным финансовым последствиям для агросектора в том случае, если аграрии будут приобретать спецтехнику отечественного производства. Кроме того, увеличение сбора сформирует дополнительный доход в федеральный бюджет, который можно направить на программы стимулирования спроса на отечественную сельхозтехнику. Авторы обращения попросили Мишустина рассмотреть возможность увеличения утильсбора.



«Союзмолоко» в обращении к главе Минсельхоза Дмитрию Патрушеву обратил внимание, что востребованность импортной техники при производстве кормов для животноводства остается высокой, пишет «Коммерсант». Аналогов этой техники в нашей стране либо совсем нет, либо ее недостаточно, отмечает союз. Он также обращал внимание, что себестоимость молока за 2020 год выросла на 16-18%, а «удорожание средств производства ухудшит динамику».

