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Новый проект – Агроконсалтинг

Рынки

Продажи комбайнов с завода Claas в Краснодаре в 2021 году могут вырасти на 40%

Оборот компании в мире впервые превысил 4 млрд евро

Инна Ганенко

| Агроинвестор |

В сегменте кормозаготовительных машин доля компании увеличилась до 25%
CLAAS
В сегменте кормозаготовительных машин доля компании увеличилась до 25%
CLAAS

Claas, один из крупнейших мировых производителей сельскохозяйственной техники, увеличил продажи своих комбайнов Tucano в России в 2020 году на 20%. Об этом на онлайн пресс-конференции рассказал гендиректор «Клаас Восток» Дирк Зеелиг. Кроме того, произошел прирост объемов реализации кормоуборочных комбайнов Jaguar, доля которых на российском рынке (среди западных брендов) выросла на 4% и достигла 53%. В сегменте кормозаготовительных машин (косилки, ворошители и валкователи) доля компании выросла до 25%. В сегменте тракторной техники Claas среди зарубежных брендов занимает около 15% рынка.

Главным драйвером на российском рынке сельхозтехники стало стремление аграриев повышать эффективность производства и снижать себестоимость продукции за счет модернизации парка техники, считает Зеелинг. «Поддержку сельхозпроизводителям в этом оказали второй по объемам за всю историю страны урожай зерновых и высокие мировые цены на сельхозтовары, — прокомментировал он. — Также положительную роль сыграли программы государственного субсидирования  приобретаемой техники и льготное финансирование по линии “Росагролизинга”».

На следующий год компания сохраняет положительный прогноз по объемам производства и реализации своей продукции в России. По словам гендиректора завода Claas в Краснодаре Ральфа Бендиша, предпродажи комбайнов Tucano на 2021 год уже показывают рост на 40% по сравнению с результатом 2020-го. Поэтому в производственную программу предприятия заложено соответствующее увеличение объемов выпуска данных машин, а также тракторов — почти в три раза. «Такой рост доходит почти до границ наших технических возможностей, но это, конечно, хорошо, лучше, чем когда не знаешь, чем занять свои производственные мощности», — сказал он.

Как отметил Бендиш, на краснодарском заводе компании выпуск комбайнов Tucano по объемам превышает производство этих машин на других мощностях для остальных рынков в совокупности. В этом году Claas будет работать над дальнейшей модернизацией предприятия, а также повышением квалификации персонала. Общая численность сотрудников завода в 2020-м вырастет уже до 700 человек, сообщил топ-мендежер.

В 2020 финансовом году общий оборот концерна Claas увеличился на 3,7% и впервые превысил 4 млрд евро (в 2019-м — 3,89 млрд евро). Прибыль до налогообложения поднялась до 158 млн евро (136 млн евро). Свободный денежный поток в размере 308 млн евро (в предыдущем году -138 млн евро) также продемонстрировал рост.

Фирма Claas была основана в 1913 году как семейное предприятие, и сейчас является одним из ведущих мировых производителей сельскохозяйственной техники. Во всем мире в Claas трудятся примерно 11 тыс. сотрудников. В России компания работает с 1992 года. В 2003-м было начато производство зерноуборочных комбайнов. В настоящий момент завод «Клаас» в Краснодаре входит в четверку крупнейших среди 13 производственных предприятий концерна по всему миру. Завод производит зерноуборочные комбайны Tucano и тракторы Axion, Xerion.

Инна Ганенко 

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