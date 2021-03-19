Центробанк впервые с 2018 года повысил ключевую ставку

Инфляционные ожидания населения и бизнеса остаются на повышенном уровне Е. Разумный

Центральный банк (ЦБ) повысил ключевую ставку на 0,25 п. п. до 4,5% годовых, сообщила пресс-служба регулятора, отмечая, что ставка может быть вновь повышена на следующих заседаниях ЦБ. Решение обусловлено ростом потребительских цен за первый квартал текущего года, который оказался выше прогнозов. При этом восстановление внутреннего спроса приобретает устойчивость и происходит быстрее, чем ожидалось ранее, в ряде секторов опережая темпы наращивания выпуска. По информации ЦБ, ожидания по внешнему спросу улучшаются на фоне дополнительных мер правительственной бюджетной поддержки в других странах, а также роста числа вакцинировавшихся от COVID-19 людей. «Инфляционные ожидания населения и бизнеса остаются на повышенном уровне. Баланс рисков сместился в сторону проинфляционных», — говорится в сообщении регулятора.



Пресс-служба ЦБ также напомнила, что с июля прошлого года ключевая ставка находилась на минимальном уровне 4,25%. «С учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция вернется к цели Банка России вблизи 4% в первой половине 2022 года и будет находиться на этом уровне в дальнейшем», — заявил ЦБ. Регулятор отметил, что продолжит определять сроки и темпы возврата к нейтральной денежно-кредитной политике с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции относительно цели, развития экономики на прогнозном горизонте, а также оценивая риски со стороны внутренних и внешних условий и реакции на них финансовых рынков.



Аналитики Центра экономического прогнозирования (ЦЭП) «Газпромбанка» назвали решение ЦБ неожиданным. «Мы ожидаем, что в течение года Центральный банк продолжит постепенно повышать ключевую ставку. И к концу года она составит 4,75-5%», — написали эксперты в своем Telegram-канале. Старший экономист по сельскому хозяйству World Bank Group Артавазд Акопян сказал «Агроинвестору», что увеличение ЦБ ключевой ставки имеет антиинфляционный характер.



Финансовый аналитик Валерий Емельянов рассказал «Известиям», что такого решения от ЦБ ожидали немногие, но буквально за несколько дней ситуация на рынке развернулась в пользу ужесточения монетарной политики. «В частности, ставки денежного рынка, по которым банки кредитуют друг друга, подскочили с 4,9% до 5,04% — впервые с июня 2020 года. Ключевой фактор, который повлиял на решение ЦБ и перевесил его желание поддерживать экономику низкими ставками, стала динамика инфляции. Регулятор указал на то, что к середине марта рост потребительских цен дошел до 5,9% годовых при целевых 4%. При этом инфляция растет выше прогнозов Банка России на протяжении трех месяцев подряд, и это, пожалуй, был главный аргумент в пользу принятия сдерживающих мер», — сказал Емельянов изданию. По его словам, основным толчком для роста потребительских цен стали остаточные эффекты пандемии. «Внутренний спрос на товары и услуги растет быстрее ожиданий, экспорт также идет с опережением прогнозов благодаря росту цен на сырье. Но при этом производители по инерции сдерживают объемы выпуска, что вызывает локальные скачки цен и отражается на средних показателях инфляции», — добавил Емельянов. Он отметил, что ситуация со ставкой похожа на ту, что складывалась в 2018 году, когда ЦБ дважды ее поднимал на 0,25% и затем удерживал в течение полугода на новой высоте. «Но при этом регулятор сохранил долгосрочный понижательный тренд, сделав паузу длиной в один год и позднее вернувшись к сокращению. Инфляция благодаря такому маневру, разогнавшись изначально с 2,5% до 5%, упала ниже 4% и к началу пандемии дошла до исторически минимальных 2,3%», — напомнил изданию эксперт.



По информации Росстата, за период с 10 по 15 марта индекс потребительских цен составил 100,1%, с начала марта — 100,3%, с начала года — 101,8%. Больше всего за отчетную неделю подорожала морковь — на 3%, цены на картофель выросли на 2,6%, баранина подорожала на 2,3%, куриное мясо — на 1,6%, яйца — на 0,9%, говядина — на 0,8%. Стоимость пастеризованного молока выросла на 0,5%, сахара — на 0,4%. Подсолнечное масло в период с 10 по 15 марта подорожало на 0,2%. При этом, стоимость некоторых овощей начала уменьшаться — огурцы за неделю стали дешевле на 6,6%, томаты — на 2,1%.

