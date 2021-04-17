Доходы главы Минсельхоза снизились на 17%

В прошлом году Патрушев получил 133,1 млн рублей дохода А. Гордеев

Доход министра сельского хозяйства Дмитрия Патрушева за 2020 год составил около 133,1 млн руб., следует из сведений о доходах и имуществе членов правительства, опубликованных на сайте кабмина. В 2019-м доход главы агроведомства превысил 156,9 млн руб., то есть за год он снизился примерно на 17%. Годом ранее доходы Патрушева уменьшились на 15%.



Если по итогам 2019 года Патрушев по уровню дохода занимал второе место среди федеральных министров, то сейчас он стал лишь четвертым. Первым, как и год назад, оказался глава Минпромторга Денис Мантуров с 740,4 млн руб. дохода против 586 млн руб. за 2019-й. Вторым с 359,4 млн руб. стал министр транспорта Виталий Савельев, который до назначения на должность главы Минтранса в ноябре прошлого года возглавлял «Аэрофлот». Третьим по уровню дохода стал еще один новый человек в кабмине — министр энергетики Николай Шульгинов, назначенный на эту должность также в ноябре 2020-го, а до этого руководивший компанией «Русгидро». Доход чиновника за прошлый год составил 201,7 млн руб.



В число самых состоятельных членов правительства по итогам 2020 года также вошел вице-премьер Дмитрий Чернышенко, хотя его доходы существенно снизились — с 432,3 млн руб. до142,7 млн руб. Курирующая АПК вице-премьер Виктория Абрамченко отчиталась о доходе 18,7 млн руб. против 26,6 млн руб. в 2019 году. Самый низкий доход среди членов правительства в прошлом году был у министра культуры Ольги Любимовой — 9 млн руб.



Президент Владимир Путин в 2020 году получил почти 10 млн руб. дохода, что ненамного больше, чем в 2019-м (9,7 млн руб.). Доход премьер-министра Михаила Мишустина составил 19,85 млн руб.

