РСХБ: в 2025-м среднее потребление растительного «мяса» достигнет 1 кг в год

Сейчас растительные заменители мяса существенно дороже традиционного Beyond Meat

К 2025 году каждый россиянин, вероятно, будет ежегодно потреблять до 1 кг растительных аналогов мяса. При этом доля такой продукции на российском рынке может составить 1,5%, растительных заменителей молока — 5-8%, говорится в исследовании Россельхозбанка (РСХБ), с которым ознакомился «Агроинвестор». По мнению аналитиков, это станет возможным благодаря росту доступности альтернативных видов продовольствия.



Развитие сегмента альтернатив будут определять несколько факторов: спрос на продовольственные ресурсы (население планеты растет крайне быстро), ответственное отношение к природе и климатические изменения. По мнению экспертов РСХБ, достижение ценового паритета между традиционным мясом и его альтернативами будет зависеть от развития технологий производства растительных белков, а также роста спроса на продукцию на их основе. Пока разница в стоимости килограмма натурального мяса и его растительного аналога в России составляет 1,5-2,5 раза, отмечают аналитики РСХБ.



«Мне кажется, прогноз РСХБ достаточно консервативен и отталкивается от того, что-либо мощности для производства растительных альтернатив мясу будут недостаточными, либо не будет адекватного спроса со стороны потребителей <...>, — прокомментировал «Агроинвестору» управляющий партнер фонда Fuel for Growth, эксперт рынка FoodNet Национальной технологической инициативы Андрей Зюзин. — Я бы увеличил прогноз РСХБ по мясу минимум в два раза».



По его словам, адекватный спрос потребителей на растительные альтернативы мясу в России уже сформирован: по последним данным Nielsen, за последние два года потребление в ценовом выражении увеличилось на 36%, а в объемах — на 38%. Этот рост можно назвать значительным, несмотря на низкую базу, при этом растительные альтернативы все еще не составляют серьезную конкуренцию традиционному мясу.



Увеличение потребления альтернатив молоку будет еще более серьезным, считает Зюзин. Это связано, во-первых, с тем, что этот сегмент в России более популярен среди потребителей, во-вторых, на рынке представлен довольно широкий ассортимент продукции. «Обратите внимание, какое большое количество брендов выходит на наш рынок, и это не только российское Nemoloko. Мне кажется, в этой категории рост должен быть еще более агрессивным — процент роста [по сравнению с прогнозом РСХБ] должен быть выше», — говорит Зюзин.



В ходе Петербургского международного экономического форума группа компаний «Эфко» заявила о возможности строительства в Самарской области завода по глубокой переработке сои и подсолнечника. «Мы верим, что в ближайшие 10-15 лет до 10% животного белка будет замещено растительным. И как только поймем, что наши надежды воплощаются в жизнь, сразу приступим к строительству завода», — заявил гендиректор группы Евгений Ляшенко (цитата по «Коммерсанту»).

По мнению независимого эксперта мясного рынка Мушега Мамиконяна, прогноз РСХБ вполне реалистичен, но только для крупных городов, жители которых потребляют по 80-90 кг мяса в год, что превышает средние европейские показатели. «Им даже полезно будет иногда переходить на растительную пищу. А семьи с невысокими доходами и так с трудом обеспечивают свои потребности в белке, им лучше оставаться с потреблением традиционного мяса, хотя бы птицы», — прокомментировал «Агроинвестору» Мамиконян. По его мнению, доля рынка, которую растительные альтернативы мясу и молоку займут к 2025 году, будет зависеть от продвижения этих продуктов, целевых групп потребителей. Так, если альтернативы просто вывести на рынок без продвижения, то они не достигнут тех показателей, которые прогнозирует РСХБ, считает эксперт.



Доля рынка растительных альтернатив мясу в 1,5% в случае России к 2025-м — это вполне реалистично, говорит координатор проекта «Едим лучше» Алексей Иванов. Он добавляет, что это станет возможным, в первую очередь, за счет возрастающего интереса к производству альтернатив у крупных компаний и понимания того, что такие продукты готовы потреблять не только вегетарианцы и веганы. Например, «Эфко» заявляла, что к 2022 году планирует увеличить объемы выпуска растительного заменителя мяса до 40 тыс. т, что уже будет составлять примерно четверть этих 1,5%. Также расширяют свое производство Greenwise и Welldone.



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«Конечно, также важна поддержка инноваций в фудтехе от государства и частных инвесторов. Например, согласно исследованию BCG и Blue Horizon, более 20% альтернатив к 2035 будут составлять продукты, полученные методом ферментации. При этом на данный момент инфраструктура для этого типа производства почти не развита, хотя инициативы и R&D уже существуют», — рассказал «Агроинвестору» Иванов.



Старший партнер Khizhnyak & Partners Андрей Хижняк также называет прогноз потребления растительного «мяса» от РСХБ вполне реалистичным. «Можно посмотреть на развитые страны. Например, недавно в США сеть закусочных, которая специализировалась на продаже бургеров из растительного «мяса» Beyond Meat, добилась большого успеха. Так что вероятность занять долю рынка в 1,5% есть, но это вряд ли сильно повлияет на традиционную мясопереработку», — говорит он. Для продвижения такой продукции, считает Хижняк, нужна, во-первых, доступная цена, во-вторых, нужно сделать ее вкусовые характеристики наиболее приближенными к традиционной продукции из животных белков. Аналогичного мнения придерживается и Иванов, добавляя, что также нужно делать альтернативы более распространенными на полках магазинов.



Андрей Хижняк, старший партнер Khizhnyak & Partners Основная опасность растительных альтернатив мясу — это их реклама через отрицание потребления традиционного мяса, когда, например, начинают говорить, о том, что оно вредно, а производство неэкологично. Такой подход может сократить потребления традиционного мяса.

CEO Cargill Дэвид Макленнан недавно заявлял, что, согласно аналитическим данным компании, в течение ближайших трех-четырех лет растительный протеин займет 10% рынка протеиновых продуктов. Зюзин говорит, что такие прогнозы четко говорят о том, что крупные зарубежные производители перестали игнорировать растительные альтернативы. «Руководитель крупнейшего в Америке производителя мяса — компания Tyson Foods, которая была первым инвестором Beyond Meat, — совсем недавно объявил, что они выходят в Китай и США с продукцией полностью растительного происхождения под брендом Raised & Rooted — то есть они будут продавать не мясо, а растительные наггетсы и др., — приводит пример Зюзин. — Ранее в одном из своих интервью он говорил, что Tyson Foods идет туда, куда идут их потребители. Это не значит, что растительный протеин заменит мясо, но является ярким примером того, что потребителю нужна альтернатива, которой он долгие годы был лишен». По мнению Иванова, прогноз Cargill довольно оптимистичен. Например, сейчас доля таких продуктов на рынке США составляет только около 1% от рынка мяса при наличии таких лидеров в категории как Beyond Meat и Impossible Foods. Но если говорить про горизонт в 10 лет, то эта цифра уже более реальна.

