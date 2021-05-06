В России появятся ГОСТы для растительных альтернатив молоку и мясу

В России пока нет корректных определений для растительных альтернатив Volkomolko

Ассоциация производителей альтернативных пищевых продуктов (АПАПП) совместно с Федеральным научным центром Пищевых систем РАН приступили к разработке ГОСТов на растительные альтернативы молоку и мясу, сообщает Национальное аграрное агентство со ссылкой на слова сооснователя АПАПП, участника рабочей группы «Фуднет» Национальной технологической инициативы (НТИ) Артема Пономарева. По его словам, разработка стандартов и четких определений позволит подготовиться к будущему росту рынка растительных альтернатив не только с законодательной точки зрения, но и с практической: также будут созданы программы повышения квалификации будущих специалистов рынка.



Сейчас, по словам Пономарева, несмотря на ожидаемый рост отрасли, в ней множество проблем. Так, в России пока нет корректных определений, в том числе по срокам годности альтернативной продукции, методам контроля и др. Кроме того, сейчас такие продукты не могут называться «мясом» или «молоком», при этом свободно продается, например, «кокосовое молоко», которое молоком не является.



Артем Белов, гендиректор «Союзмолока» Фактически, ГОСТ — это добровольный стандарт. Но мы сейчас не понимаем, что такое растительный продукт, однако очевидно, что он не может называться «молоком», «йогуртом», «сыром» — эта продукция по закону исключительно животного происхождения без каких-либо растительных компонентов. Поэтому называть растительные продукты молочными терминами абсолютно некорректно. Так что в первую очередь нужно разработать регулирование, которое определит, как называть эти продукты (сейчас предпочтительные варианты — «растительный напиток», «сквашенный продукт»), прописать методы их идентификации, а потом уже можно будет работать над добровольными стандартами. При этом «птичье молоко» и «кокосовое молоко» можно вынести за скобки, потому что это традиционно используемые названия.​

«Главное в этой безусловно важной работе по разработке ГОСТов для альтернатив — не повторять американские и европейские ошибки в регулировании рынка, когда мясное и молочное лобби активно сопротивлялось вводу новых продуктов, запрещая называть их мясом и молоком», — прокомментировал «Агроинвестору» управляющий партнер фонда Fuel for Growth, эксперт рынка FoodNet НТИ Андрей Зюзин. По словам координатора проекта «Едим лучше» Алексея Иванова, в США и Европе из-за конфликта интересов на законодательном уровне пытались запретить, например, называть бургеры с растительной котлетой «бургерами». По его мнению, представителям мясной и молочной индустрий не обязательно бороться с альтернативами: у них есть много ресурсов для того, чтобы стать лидерами в этом секторе, тем самым создавая более устойчивую систему производства продуктов питания.



Сейчас перед разработчиками стандартов также стоит другая сложная задача — ГОСТы должны быть не узконаправленными, а способствовать расширению ассортимента альтернативных продуктов, причем не только из растительного сырья, продолжает Зюзин. «Хочется, чтобы этот ГОСТ, с одной стороны, позволял делать как можно больше новых продуктов, но при этом не усложнял процедуры сертификации и вывода на рынок, а с другой — был защитой от традиционных производителей, которые не поддерживают развитие новых продуктов», — добавляет он. Однако, по его словам, введение ГОСТа вряд ли приведет к активному росту продаж, потому что за это отвечает маркетинговая стратегия, но стандартизация может позитивно повлиять на поддержку разработок в области альтернативных продуктов, в том числе со стороны государства, для которого ГОСТ станет «ясным словарем».



На сегодняшний день в России действительно есть сложности с регулированием рынка альтернатив, отмечает Зюзин. Так, если растительные «молоко» и «мясо» могут сертифицироваться и выходить на рынок в соответствии с законодательством, то в работе с, например, клеточным мясом, возникнут проблемы. «Из клеточных культур мы можем сделать любой продукт и получить некий аналог животного продукта. Но на эту тему регулятор ни разу не высказывался. Поэтому инвесторы и разработчики не знают, как к клеточному мясу относиться», — приводит пример Зюзин. Такая же проблема с употреблением в пищу муки из переработанных насекомых: кормить ею скот можно, но нет ясности, планируется ли разрешить ее применение для человека. «Получается, что отсутствие регуляторной ясности не дает разработчикам и предпринимателям заниматься данным направлением и оценить перспективы развития», — заключил эксперт.



Уже совсем скоро большинство альтернатив не будут уступать мясу по потребительским свойствам и питательности, однако они не станут мясом в пока привычном понимании этого слова. Поэтому сейчас действительно подходящее время для того, чтобы уточнить определения и другие моменты, связанные с растительными альтернативами, прокомментировал «Агроивнестору» Иванов. Причем, учитывая преимущества альтернатив в плане меньшего влияния на окружающую среду, выбросы парниковых газов и пищевую безопасность, важно делать это объективно, добавляет он. «Еще недавно растительные альтернативы в России были узкой нишей, продавались преимущественно в специализированных магазинах, а по вкусу и текстуре зачастую значительно отличались от продуктов животного происхождения, — напоминает Иванов. — Однако в последние годы появляется все больше крупных производителей, продукция которых приближается по вкусу к мясным и молочным продуктам, а найти их уже можно в обычных супермаркетах».

