Качество зерна в 2021 году выше прошлогоднего

Благодаря повышению качества российской пшеницы можно расширить географию ее экспорта «Агро-Белогорье»

В 2021 году качество зерна, прежде всего пшеницы и ржи, выше прошлогоднего, сообщил Центр оценки качества зерна после проверки 47,3 млн т зерновых. Так, второй год подряд пшеница 1-го класса выявляется в Воронежской области и Алтайском крае, пшеница 2-го класса — в Ставропольском крае, Воронежской, Курской и Тамбовской областях. Также в этом году существенно увеличилась доля пшеницы 3-го класса — до 47% (в прошлом году — 33%), отмечается в сообщении.



Как показывает мониторинг, качество ржи тоже улучшилось. Доля этого зерна 1-3 классов составила 95% против 88% в 2020 году. Согласно данным центра на 18 октября, доля пшеницы 1-го класса из обследованного объема составила 0,02% (0,002% в 2020 году), пшеницы 2-го класса — 0,04% (0,2%), 4-го класса — 41,1% (39,3%). В то же время доля непродовольственной пшеницы (5-й класс) снизилась до 11,8% с 27% годом ранее.



По данным подведомственного Минсельхозу «Центра агроаналитики» на 21 октября, зерновые и зернобобовые агрокультуры обмолочены примерно с 43,6 млн га, получено около 116,6 млн т зерна. В том числе валовой сбор пшеницы составил 77,5 млн т, ячменя — 18,7 млн т, кукурузы — 8,3 млн т.



Гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько в октябре говорил «Агроинвестору», что в этом году пшеница показывает рекордное для постсоветской России содержание клейковины. Это стало возможным благодаря рекордному внесению удобрений, пестицидов, активно развивающимся современным агротехнологиям и благоприятным для качества погодным условиям, отмечал он.



Директор Центра оценки качества зерна Юлия Королева тогда говорила, что благодаря повышению качества российской пшеницы можно расширить географию ее экспорта. Так, в прошлом году экспортеры переживали, что среди российской пшеницы очень большая доля так называемого «азиатского» качества, которое востребовано в азиатском регионе — с низким протеином, например, менее 11,5%. В 2021-м, по словам Королевой, качество пшеницы выше.

