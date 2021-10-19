«СовЭкон»: в 2022 году урожай пшеницы может увеличиться

Погодные условия для сева озимых в этом году несколько лучше, чем в прошлом Kvernaland

Согласно прогнозу аналитического центра «СовЭкон», в 2022 году Россия может собрать 80,7 млн т пшеницы. Оценка основана на благоприятной погоде, сопровождающей сейчас осеннюю посевную кампанию в стране, и ожидаемой посевной площади. В этом году аналитики «СовЭкона» оценивают валовой сбор агрокультуры на уровне 75,5 млн т.



Посевы пшеницы под урожай 2022 года останутся неизменными — 28,7 млн га, но состояние почвы и погода сейчас заметно лучше, так что стоит ждать «увеличения площади более продуктивной озимой пшеницы», поясняет «СовЭкон». «Посевные площади под яровой пшеницей могут сократиться из-за экспортной пошлины, вынуждающей фермеров переключаться на другие культуры или пары, и сокращения пересева после зимы», — говорится в сообщении центра.



Состояние озимых, по данным «СовЭкона», сейчас лучше среднего в основных регионах производства — на Юге и в Центре. Запасы влаги в целом превышают средние значения. В Поволжье запасы влаги улучшились после недавних дождей. «Урожайность озимой и яровой пшеницы оценивается несколько ниже трендовой. Мы связываем это с ожидаемой экономией на сельскохозяйственных ресурсах, в первую очередь на удобрениях. Частично это может быть компенсировано хорошим состоянием озимых культур», — считают аналитики.



Представитель аналитической компании «ПроЗерно» сказал «Агроинвестору», что погодные условия для сева озимых в этом году несколько лучше, чем в прошлом, особенно на Юге. «В целом для следующего года ситуация благоприятная, но делать какие-то прогнозы пока рано», — считают он. «ПроЗерно» также отмечает, что «СовЭкон» достаточно часто и значительно менял свои прогнозы в текущем году и это «нужно принять во внимание».



Гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка Дмитрий Рылько отметил, что на Юге России ситуация с севом озимых «хорошая, где-то даже отличная». В центральной части страны наблюдается недосев, часть озимых посеяли позже оптимальных сроков. В Поволжье тоже есть недосев, к тому же в восточной части региона ситуация не слишком благоприятная, рассказал эксперт «Агроинвестору».



Председатель правления Союза экспортеров зерна Эдуард Зернин сказал «Агроинвестору», что фундаментальной проблемой является резкий рост издержек растениеводства, в первую очередь из-за повышения цен на минеральные удобрения. Вынужденная экономия может привести к падению урожайности даже при благоприятных погодных условиях, считает он.



По данным Минсельхоза на 18 октября, сев озимых проведен на 16 млн га. Урожай зерновых и зернобобовых составляет 114,4 млн т, в том числе на пшеницу приходится 77,1 млн т, на ячмень — 18,6 млн т, на кукурузу — 6,9 млн т. По состоянию на 14 октября, по данным Минсельхоза, озимые были посеяны на 14,9 млн га. «За четыре дня посеяно более 1 млн га — это очень быстрый темп, что немного странно. Конечно, тут имеется в виду Юг России, так как в Поволжье, на Урале, в Сибири и в Поволжье работы уже не идут, — отмечают аналитики «ПроЗерна». — Эти регионы по итогам сева в совокупности отстают от прошлогодних показателей на 1,09 млн га». По данным компании, уже есть понимание, что сев озимых будет ниже прошлогоднего и составит примерно 18 млн га (19,4 млн га в 2020 году). При этом погодные условия для сева озимых на Юге весьма благоприятные, особенно по сравнению с прошлым годом, оценили аналитики компании. Минсельхоз рассчитывает, что озимые под урожай 2022 году займут 19,5 млн га.

