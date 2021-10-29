Минэкономразвития снова предлагает оказывать продовольственную помощь малоимущим

Компенсации затрат на продовольствие не могут влиять на инфляцию, но поддержат население с невысокими доходами А. Гордеев

Минэкономразвития предложило проработать программу продовольственной помощи малоимущим в качестве одной из мер по снижению негативного влияния роста цен на социально значимые товары отечественного производства. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на два близких к ведомству источника. Сводный доклад, подготовленный совместно с Минсельхозом и Минпромторгом, должен быть представлен правительству до 1 ноября.



Среди инициатив министерства значится программа помощи бедным, которая сократила бы негативное влияние роста цен на социально значимые товары российского производства; налаживание прямых контактов между крупными торговыми сетями и фермерами; запуск отдельного федерального проекта поддержи аграриев, производящих плодоовощную продукцию; включение личных подсобных хозяйств в перечень получателей господдержки; ликвидация административных барьеров, мешающих аграриям получать помощь государства; развитие фермерских ярмарок выходного дня; компенсация агробизнесу части затрат на модернизацию; вовлечение аграриев в механизмы сельскохозяйственного страхования.



Как отмечают «Известия», документ с инициативами находится в процессе подготовки и не все предложенные меры могут в него войти. Минэкономразвития подтвердило изданию, что прорабатывает предложения, которые будут направлены в правительство в установленный срок. Минсельхоз сообщил, что уже отправил свою часть, которая касается инициатив по помощи предприятиям овощеводства и животноводства, а также по стабилизации цен на их продукцию.



Начальник Центра экономического прогнозирования Газпромбанка Дарья Снитко отметила, что компенсации затрат на продовольствие не могут влиять на инфляцию сами по себе, так как они не сокращают спрос, не увеличивают предложение, не фиксируют цены. Цель таких выплат — поддержать население с невысокими доходами, прокомментировала эксперт «Агроинвестору».



Вице-президент Российского зернового союза (РЗС) Александр Корбут сказал «Агроинвестору», что масштабы бедности в России значительные. По его словам, инициатива может быть реализована в виде выделения нуждающимся платежные карт, по которым можно будет покупать продовольствие. «Если это будет хотя бы 1 тыс. руб. в месяц — будет хорошо. Это не решит все проблемы людей, но снизит напряжение», — считает он.



По мнению Корбута, принятие решения о продовольственной помощи позволит решить многие проблемы. «Последний год показал, что борьба с высокими ценами малоэффективна, цены как росли, так и растут, поэтому нужно бороться с низкими доходами», — отметил он. По его мнению, в первую очередь помощь нужно выделять семьям с детьми, в том числе неполным, а также пенсионерам. «Причем для городов эта задача является чисто технической, так как у нас есть хорошая система субсидий ЖКХ для граждан с низкими доходами, соответственно список людей, которым требуется помощь, уже есть», — обратил внимание Корбут.



Остальные инициативы Минэкономразвития достаточно традиционны и очевидны, продолжает Корбут. «Прямые контакты между крупными торговыми сетями и фермерами — это хорошо, но переработчики продукции тоже должны вести себя правильно. Тут вопрос участия переработки и в производстве сельхозпродукции, — рассуждает он. — Хорошо, что у нас есть планы дополнительно вводить в оборот 13 млн га земли. Переработчики вполне могли бы взять эти земли и наладить там производство. Так они смогут продемонстрировать, как работать эффективно, а не жаловаться на сельское хозяйство».



Развитие фермерских ярмарок выходного дня, по мнению Корбута, не гарантирует снижения цен, но даст дополнительный канал сбыта. Включение личных подсобных хозяйств в перечень получателей господдержки, несмотря на снижение их доли в производстве продукции, позволит повысить доходы сельских жителей. «Важно, чтобы указанная господдержка не стала инклюзивной. Она должна касаться реальной, а не бумажной кооперации», — считает Корбут.



Директор Центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ Георгий Остапкович сказал «Агроинвестору», что, скорее всего, помощь будет выделять в виде продовольственных сертификатов. По его словам, к их раздаче уже все готово, необходима только «политическая воля первых лиц государства и экономическая воля». «Это распоряжение для Минфина выделить соответствующие средства, потому что Минэкономразвития не распоряжается деньгами. Малоимущих у нас пока оценивали только с точки зрения прожиточного минимума, таких людей у нас примерно 20 млн», — прокомментировал эксперт.



Он рассказал, что малоимущим планируется выдавать от 1 тыс. руб. до 2 тыс. руб. в месяц. В год это 12 тыс. руб. и 24 тыс. руб. соответственно. В первом случае, при расчете на 20 млн человек, потребуется 240 млрд руб., во втором случае — 480 млрд руб. «Для российского бюджета это незначительная сумма. Раздав по 1 тыс. руб. в месяц, хотя это очень мало, удастся снизить проблемы, хотя значительно материальное положение людей это не улучшит», — считает Остапкович. К тому же, по его словам, это даст толчок экономике. Сектор АПК должен начать производство дополнительной продукции, чтобы удовлетворить увеличение потребительского спроса. «Транспорт должен перевозить эту продукцию, электроэнергетики — поставлять электроэнергию для производства, машиностроительные заводы — делать дополнительную сельхозтехнику», — объяснил эксперт.



Выдача продовольственных сертификатов, по его словам — самый удобный способ помощи населению. Есть и другие варианты, например, снять подоходный налог 13% с тех, кто получает меньше или на уровне прожиточного минимума. Можно ввести усеченный базовый доход: отменить все льготы и платить нуждающимся по 10 тыс. руб. в месяц. «Экономика никогда не станет здоровой, пока она не станет справедливой. Когда у нас есть часть общества, находящаяся за чертой бедности, вряд ли можно говорить, что страна процветает. И эта проблема всемирная», — заключил Остапкович.



В апреле с инициативой помощи нуждающимся выступал Совет Федерации. Он предложил разработать дополнительные меры, направленные на «поддержку спроса на внутреннем рынке на продовольственные товары, в том числе через систему внутренней продовольственной помощи нуждающимся слоям населения». В мае Торгово-промышленная палата предложила ввести целевые выплаты на покупку продуктов питания для людей, которые находятся в трудной жизненной ситуации, безработных или семей с детьми с доходами ниже прожиточного минимума. Мера предлагалась как альтернатива регулированию цен на продовольствие.

