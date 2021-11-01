Экспорт российской сельхозтехники обновил рекорд

Отечественные заводы расширяют дилерские сети за рубежом и улучшают сервисное обслуживание М. Стулов

Экспорт российской сельхозтехники за девять месяцев в денежном выражении вырос на 50% до 16,3 млрд руб., сообщила ассоциация «Росспецмаш». Это уже больше рекордных поставок за весь прошлый год, тогда они составили 15,9 млрд руб.



В количественном выражении значительнее всего — в 2,5 раза — увеличился экспорт опрыскивателей. Поставки пресс-подборщиков выросли на 68%, плугов — на 62%, жаток — на 59%, машин для внесения удобрений — на 58%, полноприводных тракторов — на 53%, самоходных косилок — на 40%, культиваторов — на 31%, борон — на 26%, зерноуборочных комбайнов — на 15%, приводит данные «Росспецмаш».



За январь-сентябрь отечественные сельхозмашины поставлялись аграриям в 34 страны. Основными покупателями стали государства СНГ и Европейского союза, также продолжили увеличиваться отгрузки в Монголию, осваиваются рынки стран Скандинавии, Африки, Ближнего Востока, Бразилии. Больше всего в денежном выражении за девять месяцев увеличился экспорт в Сербию — в 4,6 раза. Продажи в Венгрию выросли в 4,5 раза, в Польшу — в 4,2 раза, в Монголию — в 2,8 раза, в Азербайджан — в 2,7 раза, в Словакию — в 2,6 раза. Отгрузки сельхозтехники в Молдавию увеличились на 86%, в Литву — на 73%, в Киргизию — на 65%, в Казахстан — на 54%, в Германию — на 36%, в Чехию — на 33%.



Среди основных причин роста экспорта «Росспецмаш» называет высокие мировые цены на сельхозпродукцию, так что аграрии могут вкладывать дополнительные средства в обновление техники. Также в ряде стран отмечается высокий отложенный спрос на нее. При этом ассоциация обращает внимание, что отечественные сельхозмашиностроители благодаря высокому уровню локализации не испытывают таких проблем с поставками компонентов на фоне карантинных ограничений, как некоторые иностранные компании. Это позволяет российским предприятиям поддерживать высокие темпы внешних продаж. Кроме того, на динамику экспорта позитивно влияет то, что отечественные заводы расширяют дилерские сети за рубежом, улучшают сервисное обслуживание, все чаще проводят демонстрационные показы, активно участвуют в конгрессно-выставочных мероприятиях.



Однако «Росспецмаш» отмечает, что из-за роста цен на металл — по некоторым видам продукции более чем на 100% с июля прошлого года — себестоимость производства техники поднялась выше, чем на 20%. Если эту проблему не решить, то российским производителям сельхозтехники будет сложно поддерживать темпы увеличения производства и экспортных поставок, предупреждает ассоциация.



Минсельхоз ранее сообщал, что за первые девять месяцев этого года аграрии увеличили закупки сельхозтехники на 15,6% примерно до 51 тыс. единиц. В том числе закупки тракторов выросли в 1,3 раза до 11,2 тыс., комбайнов — в 1,4 раза до 5 тыс. «Мы продолжаем фиксировать позитивную тенденцию активной замены устаревшей, малопроизводительной техники на современную, позволяющую заметно повышать эффективность нашего производства, — сказал в ходе заседания правительства 28 октября министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев. — Этому, в частности, способствуют такие механизмы, как льготный лизинг, льготные кредиты, а также постановление №1432». Согласно плану агроведомства, в этом году аграрии приобретут 62,8 тыс. единиц техники и оборудования.

