Продажи сельхозтехники выросли почти на 50%

Субсидии по программе 1432 снова закончились раньше срока Pixabay

Отечественные производители сельскохозяйственной техники увеличили продажи в первой половине 2021 года на 49% до 93,9 млрд руб. При этом объем производства вырос на 45% до 112,7 млрд руб., сообщила пресс-служба ассоциации «Росспецмаш». Ее представитель уточнил «Агроинвестору», что среди основных причин такой динамики — хорошие цены на сельхозпродукцию, благодаря которым у аграрного бизнеса появились дополнительные средства на обновление техники.



Кроме того, все еще наблюдается высокий отложенный спрос на сельхозмашины, отмечает ассоциация. «Также на сегодня российские производители не испытывают таких проблем с поставками компонентов, как некоторые иностранные компании, — объясняет «Росспецмаш». — Связано это с высокой долей локализации продукции и с тем, что отечественные заводы по выпуску комплектующих не приостанавливали свою работу».



Также положительно влияет на внутренний спрос на российскую сельхозтехнику действующий комплекс мер господдержки, направленный на развитие производства (Программа 1432 и льготный лизинг), субсидирование НИОКР и транспортировки, оценивает ассоциация. Благодаря этому предприятия могут себе позволить инвестиции в расширение и модернизацию производственных мощностей, в разработку и выпуск новых моделей. «Кроме того, отечественные производители в связи с участием в программах господдержки традиционно не повышают цены на технику более, чем на величину индекса дефлятора. С учетом постоянного улучшения качества их продукция отличается высокой экономической эффективностью», — добавила пресс-служба «Росспецмаша».



По данным ассоциации, за первые шесть месяцев 2021 года больше всего выросло производство плугов — на 67,9% до 1,8 тыс. штук, а также сельхозтракторов — 43% до 2,8 тыс. единиц и борон — на 45% до 3,7 тыс. Производство опрыскивателей увеличилось на 37,3% до 953 штук, сеялок — на 15,4% до 3,7 тыс. штук, зерноочистительных машин — на 15,8% до 922 единиц. Небольшой прирост зафиксирован в выпуске зерноуборочных комбайнов — на 10,2% до 3,8 тыс. штук, а также самоходных косилок — на 3,6% до 228 штук.

Между тем, «Росспецмаш» направила премьер-министру Михаилу Мишустину письмо, в котором говорится, что средств, предусмотренных в 2021 году на реализацию программы №1432, недостаточно. По состоянию на 28 июля сумма субсидии по договорам о реализации, заключенным с покупателями в рамках реализации Постановления № 1432, составила 10,5 млрд руб., что на 500 млн руб. превышает предусмотренный в этом году объем финансирования, сообщила ассоциация. Потребность в дополнительных средствах она оценивает в 6 млрд руб. Если не деньги не будут выделены, то действие программы придется приостановить, что приведет к росту цен на сельхозмашины на 10-15% и более. При этом на удорожание техники скажется не только отмена скидок, но и значительный рост цен на металл и комплектующие. Как результат — снижение спроса на сельхозтехнику и срыв программы технической модернизации сельского хозяйства, предупреждает «Росспецмаш».



Председатель правления Ассоциации дилеров сельскохозяйственной техники (АСХОД) Александр Алтынов сказал «Агроинвестору», что на рынке сельхозтехники сейчас наблюдается высокий спрос — рост около 25% за шесть месяцев 2021 года. «Сельхозтехника хорошо покупается по нескольким причинам: во-первых, высокие цены на сельхозпродукцию, во-вторых, как бы Центральный банк не повышал ключевую ставку, заемные деньги доступны. В-третьих, очевидно вырисовывается довольно заметное удорожание техники», — объяснил он. По его словам, в следующим году стоимость американской сельхозтехники вырастет на 10-15%, европейской — на 7-10%. «Поэтому в ожидании роста цен и, возможно, точечного дефицита, люди покупают технику», — считает Алтынов.



С точки зрения господдержки, по постановлению №1432 может не быть дополнительного финансирования, думает он. Поэтому российская техника, которая попадала под эту меру, имеет шансы подорожать на размер субсидии, уровень роста цен на металлы и прочие расходы, считает Алтынов. «Однако я не думаю, что отсутствие дополнительного фондирования по программе 1432 серьезно скажется на спросе на сельхозтехнику. Клиенты все равно будут закрывать свои потребности», — заключил он.

