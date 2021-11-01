Правительство утвердило Стратегию низкоуглеродного развития

Реализация климатических проектов начнется со следующего года Pixabay

Правительство утвердило Стратегию социально-экономического развития России с низким уровнем выбросов парниковых газов до 2050 года. Ее цель — достижение углеродной нейтральности при устойчивом росте экономики. В стратегии заложены два сценария — инерционный и взятый за основу целевой (интенсивный). Ключевая задача последнего — обеспечение конкурентоспособности и устойчивого экономического роста России в условиях глобального энергоперехода.



«Тема глобального энергоперехода сейчас крайне актуальна. <…> Новая стратегия позволит увязать цели международной климатической повестки с возможностями и интересами нашей экономики», — сказал в ходе оперативного совещания с вице-премьерами глава правительства Михаил Мишустин. Реализация климатических проектов начнется со следующего года: предстоит не только внедрить более щадящие с экологической точки зрения решения, но и увеличить поглощение парниковых газов нашими лесами и другими природными экосистемами, а также перейти к сбору и переработке углекислого газа, уточнил он. С 2023 года планируется запустить систему обязательной углеродной отчетности для предприятий.



Стратегия содержит список мероприятий по отраслям, в том числе в сельском хозяйстве. В агросекторе, в частности, предполагается распространить использование медленнодействующих минеральных удобрений и удобрений с ингибиторами процессов нитрификации: они растворяются и высвобождают азот медленнее, чем традиционные азотные удобрения. Также необходимо внедрение принципов «точного» земледелия, соблюдение норм и сроков внесения удобрений и агрохимикатов.



Кроме того, Стратегия предполагает использование технологий повышения урожайности в растениеводстве и продуктивности в животноводстве. Среди других мероприятий — развитие направленной селекции для разведения скота с более низким уровнем выделения метана; производство биотоплива, внедрение биогазовых комплексов для утилизации органических отходов; противоэрозионные и полезащитные меры. Также необходимо обеспечить накопление углерода в почвах лугов, пастбищ и залежей, следует из документа.



Накануне на втором заседании саммита «Группы двадцати» президент Владимир Путин сказал, что, согласно оценке международных экспертов, Россия входит в число лидеров процесса глобальной декарбонизации. «За последние 20 лет углеродная интенсивность нашей экономики ежегодно снижалась в среднем на 2,7%, и это больше, чем в мире в целом, и даже больше, чем в странах “семерки”», — отметил он. Цель России — обеспечить углеродную нейтральность не позднее 2060 года и сделать так, чтобы в ближайшие три десятилетия накопленный объем чистой эмиссии парниковых газов в стране был меньше, чем в Евросоюзе.



Глава государства также обратил внимание, что для решения проблемы глобального потепления только сокращать объемы выбросов недостаточно. «Нужно наращивать поглощение парниковых газов, а здесь у России, как и у ряда других стран, колоссальные возможности — это поглощающий потенциал наших лесов, тундры, сельхозземель, морей, болот, — сказал президент. — Чтобы в полной мере использовать такой имеющийся потенциал, мы планируем существенно повысить качество управления лесами, увеличивать площади лесовосстановления, расширять территории нетронутой природы, внедрять новые агротехнологии».

